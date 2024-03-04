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Забудьте про білий: дизайнери назвали колір, який стане популярним у 2024 році

Понеділок 04 березня 2024 17:01
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Забудьте про білий: дизайнери назвали колір, який стане популярним у 2024 році Які кольори стін будуть в моді 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Найбільш популярним кольором дизайну інтер'єру був білий. Однак, мода змінюється та у 2024 році популярності набере коричневий колір.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.

Як коричневий буде виглядати у вітальній та кухні

Щоб у 2024 році у домі було свіжіше й затишніше, можна замінити білий на коричневий. Існує багато теплих золотисто-коричневих, бежевих і темно-коричневих відтінків, насичених темно-коричневих та інших кольорів, які можна втілити.

Під час ремонту у вітальній варто покрасити стіни у насичено-шоколадні кольори. Вони ідеально поєднуються з різноколірними декоративними елементами.

Забудьте про білий: дизайнери назвали колір, який стане популярним у 2024 роціВітальня у коричневих кольорах (фото: homesandgardens)

Дизайнер Нікола Хардінг радить користуватися глибокими відтінками коричневого, який чудово поєднується з синім, створюючи електричний ефект.

Коричневий не обмежується лише фарбою. Варто обирати дерево для кухні. Темне дерево для кухонних шаф популярно серед шанувальників класичного стилю, а його природна краса підсилюється з часом.

Забудьте про білий: дизайнери назвали колір, який стане популярним у 2024 роціЗабудьте про білий: дизайнери назвали колір, який стане популярним у 2024 роціКухня у коричневих тонах (фото: homesandgardens)

Коричневий колір у спальні

Експерт радить обрати спокійний темно-коричневий колір, який нагадує оксамитовий колір какао. Залежно від меблів і акцентів, цей колір може бути акуратним або м'яким та привабливим.

Дизайнерка інтер'єру Генрієтта фон Штокхаузен вважає темно-коричневий основним кольором стін, особливо для створення спокійного та традиційного інтер'єру без яскравих візерунків чи гам.

Нейтральні відтінки, які були натхнені природою, можуть надати інтер'єру ніжний та заспокійливий відтінок, який можна доповнювати різноманітними текстурами та тонами для зміни впродовж року.

Забудьте про білий: дизайнери назвали колір, який стане популярним у 2024 роціСвітло коричневий колір стін у спальні (фото: homesandgardens)

Раніше дизайнери показували, як зробити оселю елегантною і затишною.

Також ми писали, як непомітно розмістити витяжку на кухні.

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