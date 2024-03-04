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Забудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 году

Понедельник 04 марта 2024 17:01
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Забудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 году Какие цвета стен будут в моде 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Наиболее популярным цветом дизайна интерьера был белый. Однако мода меняется и в 2024 году популярность наберет коричневый цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.

Как коричневый будет выглядеть в гостиной и кухне

Чтобы в 2024 году в доме было свежее и уютнее, можно заменить белый коричневым. Существует много теплых золотисто-коричневых, бежевых и темно-коричневых оттенков, насыщенных темно-коричневых и других цветов, которые можно реализовать.

При ремонте в гостиной стоит покрасить стены в насыщенно-шоколадные цвета. Они идеально сочетаются с разноцветными декоративными элементами.

Забудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 годуГостиная в коричневом цвете (фото: homesandgardens)

Дизайнер Никола Хардинг советует пользоваться глубокими коричневыми оттенками, который прекрасно сочетается с синим, создавая электрический эффект.

Коричневый не ограничивается только краской. Следует выбирать дерево для кухни. Темное дерево для кухонных шкафов популярно среди поклонников классического стиля, а его природная красота усиливается со временем.

Забудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 годуЗабудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 годуКухня в коричневых тонах (фото: homesandgardens)

Коричневый цвет в спальне

Эксперт советует выбрать спокойный темно-коричневый цвет, напоминающий бархатный цвет какао. В зависимости от мебели и акцентов этот цвет может быть аккуратным или мягким и привлекательным.

Дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен считает темно-коричневый основным цветом стен, особенно для создания спокойного и традиционного интерьера без ярких узоров или гамм.

Нейтральные оттенки, вдохновленные природой, могут придать интерьеру нежный и успокаивающий оттенок, который можно дополнять разнообразными текстурами и тонами для изменения в течение года.

Забудьте о белом: дизайнеры назвали цвет, который станет популярным в 2024 годуСветло-коричневый цвет стен в спальне (фото: homesandgardens)

Раньше дизайнеры показывали, как сделать дом элегантным и уютным.

Также мы писали, как незаметно разместить вытяжку на кухне.

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