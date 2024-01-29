Дизайнери показали, як зробити оселю елегантною і затишною: фото стильного інтер'єру

Стиль "тиха розкіш" став популярним в дизайні інтер'єру. Такий стиль відомий як "old money" і демонструє стриману елегантність. Це новий вид мінімалізму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens .

Як виглядає інтер'єр в стилі "тиха розкіш"

Ванна кімната в теплих кольорах

Після роботи усі хочуть в домі відпочивати. Тому дизайнери радять робити ванні кімнати не лише функціональним простором, але й певним оазисом добробуту, де можна зняти стрес та розслабитися.

Тенденція "коконування" набуває все більшої популярності. Оскільки це допомагає досягти комфорту та спокою в приватному місці відпочинку.

Дизайнери радять використовувати натуральні матеріали, зокрема волоський горіх, адже він надає сучасній ванні кімнаті теплоту, а водночас відповідає тенденції "тиха розкіш".

Дизайн ванни у стилі "тиха розкіш" (фото: homesandgardens)

Надайте перевагу кухні-вітальні

Кухня та вітальня мають випромінювати вишуканість і елегантність.

Дизайнер Бекка Гелбрейт розповіла, що кухня має стати місцем для спілкування з друзями та родиною. Вона зазначила, що кухня повинна бути схожа на вітальню, де можна провести час дуже комфортно.

Важливим елементом для досягнення тихої розкоші на кухні з нейтральними відтінками є текстура. Додавання текстури, незалежно від кольору, робить приміщення цікавішим і приносить тепло.

Вибір якісних матеріалів для кухні та ванної дуже важливий. Це особливо необхідно в тихому розкішному просторі, де візуальний вплив грає ключову роль.

Дизайн кухні у стилі "тиха розкіш" (фото: homesandgardens)

Спальня - місце розслаблення

У спальні важливо створити затишок для відпочинку і розслаблення. Щоб в цій кімнаті відчувався стиль "old money" слід використовувати:

елементи мистецтва

квіти

килимки

шовкову постільну білизну

За словами дизайнера, яскраві кольори здатні підіймати настрій, а нейтральні - створюють атмосферу спокою.

Дизайн спальні у стилі "тиха розкіш" (фото: homesandgardens)

Надавайте перевагу ніжним кольорам

Дизайнер інтер'єрів Джейк Арнольд розповів, що потрібно поєднувати сучасний каліфорнійський стиль і британський дизайн. Завдяки цьому можна отримати інтер'єр, який вражає своєю тихою розкішшю та комфортом.

Дизайнер віддає перевагу нейтральним та коричневим відтінкам, створюючи спокійну атмосферу. Ці кольори сприяють розслабленню та надають приміщенню тепло.

М'які та світлі кольори допомагають створити спокійне середовище.

Ніжні відтінки в інтер'єрі (фото: homesandgardens)