Забороняти чи формувати здорові харчові звички? Як не виробляти у дитини залежність від солодощів

Складності у взаєминах дитини та солодкого знають усі батьки. І часом вони не розуміють, чому дітлахи їдять багато солодощів, як від цього відучити та чим це може зашкодити здоров'ю дитини.
Як сформувати дитині здорові харчові звички та не дозволити їй стати ласуном, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на педіатра та дитячого гастроентеролога Катерину Філатову у "Бережи себе".
Навіть немовля вже знає, що таке солодке - свої перші смаколики вони пробують ще у животику мами, у складі амніотичної рідини. А потім вони споживають продукт з цукром від першого дня - це молоко матері. У ньому міститься молочний цукор - лактоза. Тому малюки фактично від моменту свого існування вже знають, що таке "солодке".
ВООЗ рекомендує обмежувати споживання цукру впродовж всього життя, а от діткам до 2 років не рекомендовано вживати додані цукри. До речі, саме через вживання цукру дитина отримає й потяг до солодкого.
У віці до 2 років такий потяг ще не формується і не варто переживати через "різку спробу". Цукор - не якась невідома для організму хімічна речовина, тому не здатна якось не так вплинути на дитячий організм.
Цукор, а точніше глюкоза - це невіддільна щоденна частина харчування, без якої дитина просто не вижила б. І організм дитини точно знає, що робити з тим цукром, навіть якщо його в раціоні побільшає.
Після двох років можна пропонувати дитині солодощі, щоб зменшити формування заборон, маніпуляцій та навчити малюка правильним стосункам з їжею. Солодощі не мають бути винагородою та/або причиною для сварок з дітьми. Час від часу пропонувати дитині щось солодке - це особисте рішення родини, але краще звести це до мінімуму.
Найголовніше для батьків - допомогти дитині налагодити здорові стосунки з їжею в довгостроковій перспективі. Щоб дитина у майбутньому могла самостійно орієнтуватися у власних смаках та їжі загалом, а не уникати її. Особливо, коли батьки будуть не поруч. Харчові й не тільки обмеження переважно мають зворотний ефект.
З раннього дитинства:
Як не привчати дитину до солодощів (скріншот)
Дослідження показують, що надмірне споживання солодкого чинить негативний вплив на навчання та пам'ять дитини. У дітей можуть бути метаболічні наслідки: жирова дистрофія печінки, діабет, хвороби серця.
Також солодке може грати негативну роль у розвитку запальних процесів і захворювань, зокрема астми, акне та навіть подагри. Можуть виникати проблеми з травленням через вплив цукру на мікробіоту та роботу кишківника.
Як не привчати дитину до солодощів (скріншот)
До речі, раніше ми писали про те, чому дитина не їсть та що з тим робити батькам.
А також розповідали про те, що мають знати батьки про дітей та війну, аби потім не прийшлося ходити по лікарях.