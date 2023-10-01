Діти та війна. Що потрібно знати батькам, аби не прийшлося потім ходити з малюком по лікарях

Війна - це жорстока реальність, яка впливає на життя людей будь-якого віку. Однак вона особливо вразлива для дітей, які не тільки переживають стрес і тривогу, але і більш вразливі до фізичних та психологічних травм. Батьки повинні забезпечувати психологічне і фізичне здоров'я своїх дітей під час війни.

Що потрібно знати батькам про стан дітей, аби уникнути подальших проблем і необхідності в лікарях, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) лікар-педіатр Оксана Батечко.

Психологічна підтримка - ключовий момент

Діти, які пережили війну або конфлікт, часто стикаються з психологічними наслідками. Страх, тривога, депресія та посттравматичний стрес можуть виникнути навіть у наймолодших.

Батьки повинні бути уважними до змін у поведінці своєї дитини, такими як зниження інтересу до звичних занять, більша подразненість, сонність або кошмари.

Психологічна підтримка може бути надзвичайно корисною для дітей у військових конфліктах, і батьки повинні шукати професійну допомогу, якщо це необхідно.

Фізична безпека

Забезпечення фізичної безпеки дітей під час війни - це головне завдання для батьків. Якщо можливо, батьки повинні дотримуватися рекомендацій і інструкцій щодо безпеки, таких як сховища в разі обстрілу або інші заходи для запобігання пораненням. Діти також повинні бути навчені основам безпеки та тому, як поводитися в небезпечних ситуаціях.

Регулярний медичний огляд

Під час війни доступ до медичної допомоги може бути обмеженим. Тому важливо забезпечити регулярний медичний огляд дітей, який може виявити будь-які проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях і запобігти їх подальшому погіршенню.

Також важливо вакцинувати дітей проти заразних хвороб, щоб уникнути епідемій в умовах обмеженого доступу до медичних послуг.

Забезпечення звичних умов життя

По можливості, батьки повинні намагатися створити для своїх дітей стабільні та комфортні умови життя. Це може містити в собі збереження регулярного розпорядку дня, надання здорового харчування та питної води, а також створення сприятливого психологічного середовища.

Діалог та відкритість

Важливо говорити зі своїми дітьми про події, які відбуваються. Вони можуть мати багато питань та страхів, і відкритий діалог може допомогти їм зрозуміти ситуацію краще і відчувати себе безпечніше. Важливо слухати їхні почуття і думки, а також надавати підтримку.

Загалом, діти під час війни потребують особливої уваги та підтримки від батьків. Важливо бути свідомими та готовими до того, що вони можуть переживати, і діяти на користь їхнього фізичного і психологічного здоров’я.