Запрещать или формировать здоровые пищевые привычки? Как не вырабатывать у ребенка зависимость от сладостей

Сложности во взаимоотношениях ребенка со сладостями знают все родители. И порой они не понимают, почему дети едят много сладкого, как от этого отучить и чем это может повредить здоровью ребенка.
Как сформировать ребенку здоровые пищевые привычки и не позволить ему стать сладкоежкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра и детского гастроэнтеролога Екатерину Филатову в "Бережи себе".
Даже младенец уже знает, что такое сладкое - свои первые вкусности они пробуют еще в животике мамы, в составе амниотической жидкости. А потом они потребляют продукт с сахаром с первого дня - это молоко матери. В нем содержится молочный сахар - лактоза. Поэтому дети фактически с момента своего существования уже знают, что такое "сладкое".
ВОЗ рекомендует ограничивать потребление сахара на протяжении всей жизни, а вот детям до 2 лет не рекомендуется употреблять добавленные сахара. Кстати, именно из-за употребления сахара ребенок получит и влечение к сладкому.
В возрасте до 2 лет такое влечение еще не формируется и не стоит переживать из-за "резкой попытки". Сахар - не какое-то неизвестное для организма химическое вещество, поэтому не способно как-то не так повлиять на детский организм.
Сахар, а точнее глюкоза - это неотделимая ежедневная часть питания, без которой ребенок просто не выжил бы. И организм ребенка точно знает, что делать с этим сахаром, даже если его в рационе станет больше.
После двух лет можно предлагать ребенку сладости, чтобы уменьшить формирование запретов, манипуляций и научить малыша правильным отношениям с едой. Сладости не должны быть вознаграждением и/или причиной ссор с детьми. Время от времени предлагать ребенку что-нибудь сладкое - это личное решение семьи, но лучше свести это к минимуму.
Самое главное для родителей - помочь ребенку наладить здоровые отношения с едой в долгосрочной перспективе. Чтобы ребенок в будущем мог самостоятельно ориентироваться в собственных вкусах и еде в целом, а не избегать ее. Особенно когда родители будут не рядом. Пищевые и не только ограничения в основном имеют обратный эффект.
С раннего детства:
Как не приучать ребенка к сладостям (скриншот)
Исследования показывают, что чрезмерное потребление сладкого оказывает негативное влияние на обучение и память ребенка. У детей могут быть метаболические последствия: жировая дистрофия печени, диабет, болезни сердца.
Также сладкое может играть негативную роль в развитии воспалительных процессов и заболеваний, в том числе астмы, акне и даже подагры. Могут возникать проблемы с пищеварением из-за влияния сахара на микробиоту и работу кишечника.
Как не приучать ребенка к сладостям (скриншот)
Кстати, раньше мы писали о том, почему ребенок не ест и что с этим делать родителям.
А также рассказывали, что должны знать родители о детях и войне, чтобы потом не пришлось ходить по врачам.