Чому дитина "нічого не їсть" і що з цим робити батькам

Збалансоване харчування - це запорука здоров’я усіх дітей. Від того, як дитина харчується у перші три роки життя, залежить подальше здоров’я. Багато батьків хвилюється, адже дитина мало їсть, тому варто знати про усі причини такої поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост фармацевта Анни Тарасенко в TikTok .

Чому дитина не хоче їсти

За словами експерта, усі дітки абсолютно різні та у кожен період життя дитині потрібно різне. Фармацевт каже, якщо батьки дуже переймаються, чи все добре з дитиною, то можна здати загальний аналіз крові.

Зокрема, якщо показники в нормі, то не переймайтесь, адже з дитиною все добре.

"Бо заведено вважати, що повненькі діти - це норма і це свідчить про здоров'я, але насправді це не так", - йдеться у повідомленні.

Культура харчування формується в дитинстві. Тому, коли зараз дівчині 20 років і вона не може схуднути, адже звикла їсти багато і нездорову їжу. То це звички, яких не так легко позбутися.

Не потрібно перегодовувати діток, нехай вони з дитинства вчаться чути своє тіло і відчувати, коли вони голодні, а коли вже ситі.

Що робити батькам

Надмірна перебірливість в їжі - це погіршення якості життя родини.

Якщо проблема не в травмі, яка могла призвести до недружніх стосунків з їжею, і не в серйозному захворюванні, яке кардинально впливає на апетит дитини, то варто подумати про зміни в стилі харчування. А саме:

менше перекусів

більше руху

більше часу на свіжому повітрі

дослухайтеся до побажань та смаків дитини

залучайте дитину до приготування та купівлі їжі, формуйте разом меню, експериментуйте зі стравами

жодного примусу

їжа не може бути покаранням чи винагородою

Однак, якщо це призводить до проблем зі здоров'ям дитини, необхідно покращити ставлення до їжі за допомогою ігор.

Кулінарні ігри допоможуть простимулювати апетит дитини, а також можна навчитися сортувати продукти, рахувати їх. Спробуйте визначати продукти з заплющеними очима за запахом, смаком, доторком.

Також можна пограти з дитиною в ресторан. Складіть меню, красиво накрийте стіл, визначте, хто офіціант, а хто відвідувач.