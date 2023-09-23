Чому дитина "нічого не їсть" і що з цим робити батькам
Збалансоване харчування - це запорука здоров’я усіх дітей. Від того, як дитина харчується у перші три роки життя, залежить подальше здоров’я. Багато батьків хвилюється, адже дитина мало їсть, тому варто знати про усі причини такої поведінки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост фармацевта Анни Тарасенко в TikTok.
Чому дитина не хоче їсти
За словами експерта, усі дітки абсолютно різні та у кожен період життя дитині потрібно різне. Фармацевт каже, якщо батьки дуже переймаються, чи все добре з дитиною, то можна здати загальний аналіз крові.
Зокрема, якщо показники в нормі, то не переймайтесь, адже з дитиною все добре.
"Бо заведено вважати, що повненькі діти - це норма і це свідчить про здоров'я, але насправді це не так", - йдеться у повідомленні.
Культура харчування формується в дитинстві. Тому, коли зараз дівчині 20 років і вона не може схуднути, адже звикла їсти багато і нездорову їжу. То це звички, яких не так легко позбутися.
Не потрібно перегодовувати діток, нехай вони з дитинства вчаться чути своє тіло і відчувати, коли вони голодні, а коли вже ситі.
Що робити батькам
Надмірна перебірливість в їжі - це погіршення якості життя родини.
Якщо проблема не в травмі, яка могла призвести до недружніх стосунків з їжею, і не в серйозному захворюванні, яке кардинально впливає на апетит дитини, то варто подумати про зміни в стилі харчування. А саме:
- менше перекусів
- більше руху
- більше часу на свіжому повітрі
- дослухайтеся до побажань та смаків дитини
- залучайте дитину до приготування та купівлі їжі, формуйте разом меню, експериментуйте зі стравами
- жодного примусу
- їжа не може бути покаранням чи винагородою
Однак, якщо це призводить до проблем зі здоров'ям дитини, необхідно покращити ставлення до їжі за допомогою ігор.
Кулінарні ігри допоможуть простимулювати апетит дитини, а також можна навчитися сортувати продукти, рахувати їх. Спробуйте визначати продукти з заплющеними очима за запахом, смаком, доторком.
Також можна пограти з дитиною в ресторан. Складіть меню, красиво накрийте стіл, визначте, хто офіціант, а хто відвідувач.
@anna.tarasenko_ nst: anna.tarasenko_ #longervideos оригінальний звук - Анна Фармацевт
Раніше ми повідомляли, що потрібно їсти, щоб покращити стан волосся, зір та уникнути стресу.
Також читайте, що станеться з організмом, якщо відмовитись від м'яса.