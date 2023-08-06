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Заборона виїзду чоловіків після війни на 3 роки: у МВС зробили офіційну заяву

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Неділя 06 серпня 2023 16:07
Заборона виїзду чоловіків після війни на 3 роки: у МВС зробили офіційну заяву Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків за кордон навіть після війни (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Світлана Мащенко

Порада "радника міністра внутрішніх справ" Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловіків за кордон після війни як мінімум на три роки збурила українське суспільство. В МВС швидко відреагували на ці слова й озвучили свою версію.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

Що відповіли в Міністерстві

В МВС назвали висловлювання пана Денисенка "його особистою думкою" і попросили не вважати це офіційною позицією МВС.

Прес-служба відомства в Telegram також попросила не називати Вадима Денисенка "радником міністра внутрішніх справ"

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", - зазначила речниця МВС України Мар'яна Рева.

Чому пропозиція Денисенка збурила суспільство

Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого ЗМІ називали радником міністра внутрішніх справ написав у Facebook, що задля збереження українців як нації треба продовжити заборону виїзду чоловікам ще на три роки після закінчення війни.

"Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 - це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина.

Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню - лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль", - написав Денисенко.

В коментарях українці називають таку пропозицію порушенням прав людини, поверненням до тоталітарних звичок та згубою для нації, бо з такої "поліцейської" країни точно втечуть всі, хто може.

Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 серпня.

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Міністерство внутрішніх справ України Вадим Денисенко