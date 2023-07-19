Виїзд за кордон: хто з чоловіків зможе залишити Україну з 1 серпня

Хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2023 році (фото: Getty Images)

В Україні з 24 лютого 2023 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Під час режиму воєнного стану військовозобов'язані не можуть залишати країну. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років - вони будь-якої миті можуть отримати повістку та бути мобілізованими для військової служби.

Згідно з постановою Кабміну № 57 є цілий список військовозобов'язаних, які можуть залишати Україну навіть під час воєнного часу. Хто входить до цього списку – читайте нижче.