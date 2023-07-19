Виїзд за кордон: хто з чоловіків зможе залишити Україну з 1 серпня
В Україні з 24 лютого 2023 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Під час режиму воєнного стану військовозобов'язані не можуть залишати країну. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років - вони будь-якої миті можуть отримати повістку та бути мобілізованими для військової служби.
Згідно з постановою Кабміну № 57 є цілий список військовозобов'язаних, які можуть залишати Україну навіть під час воєнного часу. Хто входить до цього списку – читайте нижче.
Хто зможе виїхати за кордон із 1 серпня
Відповідно до законів України, залишати країну під час воєнного стану можуть ті, хто не підлягає мобілізації - через вік, стан здоров'я, особливі обставини, сімейні обставини або через свою професійну діяльність. А саме:
- Чоловіки віком до 18 та від 60 років
- Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні позначки про це у паспорті.
- Виключені з військового обліку за станом здоров'я
- Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я (наприклад, на лікування)
- Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами.
- Чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію
- Чоловіки, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ
- Військові, які мають спеціальний дозвіл
- Чоловіки та жінки на державній службі
Хто може виїхати за наявності спеціальних документів та дозволів
Як зазначається на сайті Державної прикордонної служби України, право на виїзд за кордон з відповідними документами та дозволом мають:
Державні службовці
- члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів
- керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники
- Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники
- Голова Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники
- державні секретарі міністерств
- Голова Офісу Президента України та його заступники; керівники інших допоміжних органів та служб, утворених Президентом України, та їх заступники
- Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники
- Голова та члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення
- Глава та члени Рахункової палати
- Голова та члени Центральної виборчої комісії
- голови та члени інших державних колегіальних органів
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник та заступники
- народні депутати України
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та її представники
- Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники
- Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники
- голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники
- судді Конституційного Суду України
- судді
- прокурори
- керівники інших державних органів та їх заступники
- депутати місцевих рад
- керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування та працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування
- керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких складає 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.
Для допомоги ЗСУ
- Водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ
- Представники культури для благодійного збору коштів та подання України на міжнародній арені
- Спортсмени, тренери - для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах
За сімейним станом
- за наявності трьох та більше неповнолітніх дітей
- за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю
- самотній батько, який самостійно виховує дитину віком до 18 років; опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю
- опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, — один із повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня спорідненості
- за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи II групи
- особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або ІІ групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.
Опікунство
- Якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають, і особа забезпечує та піклується про цього члена сім'ї - за наявності підтверджуючих документів
- Якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І або ІІ групи. Для виїзду потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки та докази догляду.
За професією
- Військові можуть виїжджати у відпустку за кордон – за наявності документів та дозволу з військової частини.
- Працівники установ, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю - перебувають на військовому обліку, виїхати може 1 особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду
- Члени екіпажів кораблів - якщо вони прямують працювати на морських судах, судах внутрішнього плавання.
- Працівники залізничного транспорту
- Авіаційний персонал - у відрядження чи навчання
- Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів
За станом здоров'я
- особи з інвалідністю І-III групи за наявності відповідних документів, що підтверджують інвалідність та соцвиплати
- особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) в установах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання
- особи зі складових сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред'явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, що дозволяють виїзд
- особи, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або зняті, або виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це
До речі, раніше ми писали про те, хто і за яких умов може виїхати з України з "білим квитком".
А також ми розповідали, що в Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію громадян.