Запрет выезда мужчин после войны на 3 года: в МВД сделали официальное заявление

Совет "советника министра внутренних дел" Вадима Денисенко запретить выезд мужчин за границу после войны как минимум на три года возмутил украинское общество. В МВД быстро отреагировали на эти слова и озвучили свою версию.

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Что ответили в Министерстве

В МВД назвали высказывание Денисенко "его личным мнением" и попросили не считать это официальной позицией МВД.

Пресс-служба ведомства в Telegram также попросила не называть Вадима Денисенко "советником министра внутренних дел"

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел", - отметила спикер МВД Украины Марьяна Рева.

Почему предложение Денисенко возмутило общество

Руководитель Института будущего Вадим Денисенко, которого СМИ называли советником министра внутренних дел, написал в Facebook, что для сохранения украинцев как нации нужно продлить запрет выезда мужчинам еще на три года после окончания войны.

"Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 - это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина.

Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению - лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет. К сожалению", - написал Денисенко.

В комментариях украинцы называют такое предложение нарушением прав человека, возвращением к тоталитарным привычкам и гибелью для нации, потому что из такой "полицейской" страны точно убегут все, кто может.