Эти заболевания чаще всего встречаются у женщин старше 40 лет: как их вовремя распознать

Изменения гормонального фона и замедленный обмен веществ могут вызвать увеличение веса и проблемы с пищеварением.

Неправильный образ жизни повышает риск развития атеросклероза и гипертонии. Также сильным ударом по женскому организму может стать и начало менопаузы.

Большинство заболеваний у женщин связаны с расстройствами аутоиммунного спектра и первые симптомы обычно малозаметны.

Обнаружить такие болезни можно при регулярном профилактическом осмотре. Это дает шанс на то, чтобы поймать болезнь в ранних стадиях и полностью ее вылечить.

Атеросклероз

Это опасное заболевание, которое может развиваться годами. Атеросклероз в более серьезных стадиях может вызвать сердечный приступ или инсульт.

Хронический стресс, недостаток физической активности, неправильное питание, курение – основные триггеры атеросклероза.

Симптомы:

Легкая утомляемость

Одышка

Боли в груди (сначала после физических упражнений, а позже – в состоянии покоя)

Головокружение

Спутанность сознания

Временные трудности с речью

Временный парез

Онемение в ногах или руках

Аномальные сердечнее ритмы

Гипертония

Повышенное давление или артериальная гипертензия – это сердечно-сосудистое заболевание, при котором давление повышается до 140/90 и выше.

Обычно первые симптомы почти незаметны и болезнь развивается тихо, поражая почки, сердце и мозг.

Женщине нужно контролировать давление, особенно при частых и стойких головных болях, головокружении, нарушениях зрения, учащенном сердцебиение, болях в груди.

Медики рекомендуют после 40 лет регулярно измерять артериальное давление.

Онкология

У женщин после 40 лет часто начинаются проблемы в области онкологии. Риск рака молочной железы, яичников, шейки матки и толстой кишки вырастает в разы.

Врачи говорят, что значительным фактором обнаружения рака у женщин в старшем возрасте уже в запущенных стадиях является то, что после наступления менопаузы они перестают посещать гинеколога.

Только регулярные обследования и анализы помогают обнаружить болезнь на ранних стадиях и это повышает шансы на полное излечение.

Начальные стадии онкологии протекают бессимптомно или признаки выражены очень слабо.

Симптомы:

Появление подозрительных образований на коже: родинки, пятнышки

Чрезмерная слабость и потеря веса

Межменструальные кровотечения

Увеличение лимфатических узлов

Уплотнения и боль в молочных железах

Ревматизм

Это группа нарушений, которые характеризуются воспалениями в соединительной ткани. Обычно связаны с аутоиммунной реакцией.

Ревматизм провоцирует патологические изменения в суставах и костях, которые дают болевые ощущения и ограничение подвижности.

Чаще всего у женщин диагностируют ревматоидный артрит, остеоартрит и анкилозирующий спондилит.

Симптомы:

Боли в суставах, особенно утром

Снижение подвижности

Могут болеть пальцы и запястья, колени и бедра

Боли в суставах позвоночника

Проблемы с пищеварением

После 40 лет у женщин часто начинаются проблемы с работой ЖКТ. Появляется изжога, несварение, запоры. Часто диагностируется гастрит.

Первым признаком гастрита может стать тупая или ноющая боль в верхней центральной части живота.

Иногда бывает тошнота после еды, вздутие живота, быстрое насыщение после небольшого количества пищи и потеря аппетита.

Менопауза

Сама по себе менопауза – это физиологический этап в жизни каждой женщины. Он связан с прекращением менструации и менструального цикла.

При этом часто становится заметен гормональный дисбаланс прогестерона и эстрогенов (оба падают), а уровень ФСГ и ЛГ повышается.

Симптомы:

Приливы жара

Ночная потливость

Увеличение веса

Перепады настроения

Снижение либидо

Генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды влияют на тяжесть симптомов. После менопаузы увеличивается риск атеросклероза и остеопороза.