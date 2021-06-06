Пересмотрите рацион: какие продукты для мужчин старше 40 лет самые вредные

Рацион любого взрослого человека существенно отличается. Это касается не только женщин, у которых происходит гормональная перестройка организма, но и мужчин – после 40 лет. В этом возрасте замедляется метаболизм и некоторые продукты могут нанести серьезный вред.

Что категорически нельзя есть мужчинам после 40 лет, рассказали в Comments.ua.

Чтобы сохранить энергию и здоровье на долгие годы, диетологи рекомендуют снизить употребление калорийной и жирной пищи. ЖКТ уже просто не в состоянии обработать большое количество такой еды, особенно, если она была в рационе все молодые годы.

Искусственные подсластители стоит убрать из рациона и внимательнее относиться к тем продуктам, в составе которых их можно встретить. Речь идет об аспартаме, сукралозе или стевиозиде. Они могут вызвать сахарный диабет или спровоцировать набор лишнего веса. Замените сахар кленовым сиропом или медом.

Забудьте о сладкой газировке. В составе таких напитков много сахара, усилителей вкуса и других добавок. И как показывают исследования – частое употребление газированных напитков во взрослом возрасте может усилить риск развития онкологии.

Пищевые красители, которые добавляют в сладости и выпечку – однозначно нужно исключить, так как в них могут быть опасные канцерогены.

Сократить стоит и количество алкогольных напитков – до двух порций в день, так как они сильно влияют на мужское здоровье и силу.

Обработанное мясо в рационе также стоит ограничить, так как в нем много нитратов и консервантов, которые ухудшают процесс пищеварения. Мясом на углях увлекаться тоже не стоит – высокая температура способствует образованию вредных веществ.