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Врачи назвали ранние признаки рака желудка: когда нужно срочно бежать к врачу

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Четверг 09 декабря 2021 14:46
Врачи назвали ранние признаки рака желудка: когда нужно срочно бежать к врачу Фото: Врачи назвали ранние признаки рака желудка (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Рак желудка на ранних стадиях обычно редко проявляется характерными симптомами. Поэтому его диагностируют уже на более поздних стадиях.

Врачи назвали ранние признаки рака желудка, на которые стоит обратить внимание и немедленно обратиться за помощью. Об этом сообщает Medikforum.

Как отмечают специалисты, рак желудка – это аномальный рост клеток, который начинается во внутренних органах человека.

Риск возникновения такого рака выше у людей старше 75 лет. Чаще этот вид рака встречается у мужчин.

Доктор Кевин Эль-Хайек из Кливленда сообщил, что есть потенциально "предупреждающие знаки" рака желудка. Они проявляются при походах в туалет.

"Изменяются привычки вашего кишечника. Может быть, вы испытываете необычные периодические приступы диареи или запора. У вас кровь в стуле или рвота. Это встречается гораздо реже, но это может произойти, если вы теряете много крови", - отметил специалист.

Он добавил, что у рака может быть много различных симптомов, но обнаружить их очень трудно. Многие симптомы могут сигнализировать о других заболеваниях организма.

Он назвал характерные признаки именно рака желудка:

  • Затруднение глотания
  • Ощущение вздутия живота после еды
  • Чувство сытости после употребления небольшого количества еды
  • Изжога
  • Несварение желудка
  • Тошнота
  • Боли в животе
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Рвота

"Если у вас есть признаки и симптомы, которые вас беспокоят, запишитесь на прием к врачу. Ваш врач, скорее всего, сначала расследует наиболее распространенные причины этих признаков и симптомов", - рекомендует медик.

Он добавил, что основным методом диагностики рака желудка является эндоскопия.

Этот тест помогает исследовать слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали неочевидные признаки рака легких на руках и лице.

А также рассказывали о том, что врачи назвали восемь "тихих" симптомов рака мозга.

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