Врачи назвали ранние признаки рака желудка: когда нужно срочно бежать к врачу

Рак желудка на ранних стадиях обычно редко проявляется характерными симптомами. Поэтому его диагностируют уже на более поздних стадиях.

Врачи назвали ранние признаки рака желудка, на которые стоит обратить внимание и немедленно обратиться за помощью. Об этом сообщает Medikforum.

Как отмечают специалисты, рак желудка – это аномальный рост клеток, который начинается во внутренних органах человека.

Риск возникновения такого рака выше у людей старше 75 лет. Чаще этот вид рака встречается у мужчин.

Доктор Кевин Эль-Хайек из Кливленда сообщил, что есть потенциально "предупреждающие знаки" рака желудка. Они проявляются при походах в туалет.

"Изменяются привычки вашего кишечника. Может быть, вы испытываете необычные периодические приступы диареи или запора. У вас кровь в стуле или рвота. Это встречается гораздо реже, но это может произойти, если вы теряете много крови", - отметил специалист.

Он добавил, что у рака может быть много различных симптомов, но обнаружить их очень трудно. Многие симптомы могут сигнализировать о других заболеваниях организма.

Он назвал характерные признаки именно рака желудка:

Затруднение глотания

Ощущение вздутия живота после еды

Чувство сытости после употребления небольшого количества еды

Изжога

Несварение желудка

Тошнота

Боли в животе

Непреднамеренная потеря веса

Рвота

"Если у вас есть признаки и симптомы, которые вас беспокоят, запишитесь на прием к врачу. Ваш врач, скорее всего, сначала расследует наиболее распространенные причины этих признаков и симптомов", - рекомендует медик.

Он добавил, что основным методом диагностики рака желудка является эндоскопия.

Этот тест помогает исследовать слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.