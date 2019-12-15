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Забои по всему телу: металлическое ограждение упало на женщину с ребенком под Тернополем

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 12:49
Забои по всему телу: металлическое ограждение упало на женщину с ребенком под Тернополем
Металлическое ограждение упало на женщину с ребенком под Тернополем

Женщина пострадала, а ребенок отделался испугом

В Тернопольской области (Кременец) металлический забор вокруг площади упал на женщину с пятилетним ребенком. Местные шокированы произошедшим, подробности сообщаются в сюжете ТСН.

Горожане негодуют из-за строительства площади Свободы в центре города, они не понимают, зачем нужно было уничтожать здоровые деревья.

"Есть соответствующие разрешительные документы, в том числе экологические, которые, согласно проекту, позволяют срезать те деревьев", - пояснил мэр Кременца Алексей Ковальчук.

В то же время другой лагерь активистов поддерживает местные власти и уверяет, что деревья были лишние, потому что закрывали бы памятник борцам за свободу, который планируют установить на этой площади.

Металлическое ограждение упало на женщину с ребенком под Тернополем

Однако, пока между активистами шли споры, забор вокруг строительства упал на людей. Пострадавшая Елена Сичкун получила ушибы, а ребенок отделался испугом. Женщина утверждает, что забор был плохо закреплен и его снесло ветром.

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