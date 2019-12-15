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Забої по всьому тілу: металева огорожа впала на жінку з дитиною під Тернополем

STYLERЖиття    15.12.2019 - 12:49
Забої по всьому тілу: металева огорожа впала на жінку з дитиною під Тернополем
Металева огорожа впала на жінку з дитиною під Тернополем

Жінка постраждала, а дитина відбулася переляком

У Тернопільській області (Кременець) металевий паркан навколо площі упав на жінку з п'ятирічною дитиною. Місцеві шоковані подією, повідомляються подробиці в сюжеті ТСН.

Городяни обурюються через будівництво на площі Свободи в центрі міста, вони не розуміють, навіщо потрібно було знищувати здорові дерева.

"Є відповідні дозвільні документи, у тому числі екологічні, які, згідно з проектом, дозволяють зрізати ті дерева", - пояснив мер Кременця Олексій Ковальчук.

У той же час інший табір активістів підтримує місцева влада і запевняє, що дерева були зайві, тому що закривали б пам'ятник борцям за свободу, який планують встановити на цій площі.

Металеву огорожу впало на жінку з дитиною під Тернополем

Однак, поки між активістами йшли суперечки, паркан навколо будівництва впав на людей. Постраждала Олена Сичкун отримала забої, а дитина відбулася переляком. Жінка стверджує, що паркан був погано закріплений і його знесло вітром.

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