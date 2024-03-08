Забобони чи реальність? Чи можна насправді спати ногами до дверей

Думки вчених і дослідників

Дехто стверджує, що спати ногами до дверей категорично не можна і пов'язує це з магнетизмом і магнітними полями, що впливають на людський організм.

Водночас досі ніхто з науковців таку теорію остаточно не підтвердив.

"Людське тіло - "прозоре" для магнетизму, а залізо в крові - органічно зв'язане, тому на нього не впливає магнітне поле", - впевнений медичний консультант з Великої Британії Джон Андерсон.

В цілому більшість учених схиляються до думки, що насправді запорукою гарного нічного відпочинку є:

повноцінний сон із дотриманням режиму

особистий комфорт під час сну

У МОЗ радять також не забувати про загальні рекомендації щодо тривалості сну для дітей і дорослих.

"Дорослі мають регулярно cпати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше - 9 годин сну на добу. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу. Це зумовлено генетичними факторами", - пояснили експерти.

Скільки годин потрібно спати людям різного віку (інфографіка: moz.gov.ua)

Що радять правила фен-шуй

Згідно з правилами фен-шуй, спати ногами до дверей - не варто. Давні китайці вірили, що між дверима і вікном у приміщенні циркулюють як позитивні, так і негативні потоки - життєва сила та енергія Ці.

Якщо "перекрити" її циркуляцію під час сну, можна завадити власній енергії, прокидатись розбитим і втомленим, навіть зруйнувати життя - впасти в депресію та втратити все найважливіше.

З огляду на це спальне місце радять обирати в кутку або ж навпаки - посередині кімнати.

Дехто не радить також спати головою до вікна (в крайньому разі - завішувати його цупкими шторами).

Спати завжди має бути комфортно й затишно (ілюстративне фото: pixabay.com)

Народні прикмети й забобони

На заборону спати ногами до дверей впливали, серед іншого, прадавні скандинавські повір'я. Згідно з ними, уві сні людина залишає своє тіло - її душа може вийти крізь двері, заблукати й не повернутись.

Згідно з іншими віруваннями, спляча навпроти дверей людина уві сні може "побачити" прохід у потойбічний світ і піти крізь нього назавжди.

Дехто побоювався також, що через двері до оселі можуть потрапляти злі духи, які забиратимуть енергію та позбавлятимуть щасливого життя.

Інші стверджували, що злі духи, які приходять вночі, можуть навіть схопити сплячу ногами до дверей людину за кінцівки й затягти у самісіньке пекло.

У часи християнства нашим пращурам спати ногами до дверей не радили ще й через те, що саме так виносили з оселі небіжчиків - ногами вперед. Люди вірили, що через це можуть самі померти уві сні.

Навіть сьогодні, в еру наукових відкриттів і новітніх технологій, велика кількість людей досі вірить, що сон ногами до дверей - недопустимий.

На їхню думку, це може спровокувати щонайменше погані сни. В найгіршому ж випадку на таких "сміливців" чекають хвороби, конфлікти, біди й нещастя.