Чому не можна спати під "шум" телевізора. Пояснення експертів шокує

Здоровий і достатньо тривалий сон дарує людському організму необхідний заряд енергії на цілий день. Крім того, якщо ви регулярно висипаєтесь, проблем зі здоров'ям буде значно менше.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: МОЗ, Healthline, CNN.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки людям потрібно відпочивати, чому не можна спати із ввімкненим телевізором і як покращити свій сон.

Скільки треба спати людині

Cон є основою здорового життя. Дорослим людям потрібно регулярно спати щонайменше сім годин на добу.

Водночас дітям і людям похилого віку для повноцінного відпочинку потрібно більше часу (так як і людям із хронічними захворюваннями).

Рекомендована "доза" сну залежить від віку (інфографіка: МОЗ)

Лікарі наголошують, що частковий (уривчастий) або ж недостатньо тривалий сон підвищує ризик розвитку хронічних захворювань:

діабету

серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску

збільшення ваги та ожиріння

порушення імунної системи

погіршення психічного здоров'я, депресії

Крім того, недостатня кількість сну може впливати на здатність людини ухвалювати рішення, реагувати на ту чи іншу ситуацію.

Чому не можна спати з телевізором

Проведенні останнім часом дослідження вказують на те, що спати під "шум" телевізора не варто.

По-перше, він впливає на організм людини через світло.

Згідно з результатами дослідження Школи медицини Північно-Західного університету Чикаго, ті, хто спить навіть за найменшого освітлення, частіше страждають на діабет, ожиріння та гіпертонію.

Крім того, світло від телевізора може впливати на здатність людини регулювати рівень глюкози.

Дехто радить навіть не ставити телевізор у спальні (ілюстративне фото: Рixabay)

По-друге, навіть уві сні телевізор стимулює мозкову діяльність. Тобто замість відпочинку вночі, наш мозок продовжує працювати. Це може призвести до негативних наслідків:

зменшити вироблення мелатоніну (гормону, що допомагає спати)

"збити" режим сну

призвести до регулярного недосипання

стати причиною безсоння

призвести до патологічної сонливості (гіперсомнії)

Насамкінець, без повноцінного відпочинку ваш організм стає більш вразливим до інших захворювань.

Як покращити свій сон

Медики наголошують, що на якість сну впливає поведінка людини впродовж дня і особливо - ввечері. Покращити сон можуть навіть незначні, на перший погляд, коригування.

Міністерство охорони здоров'я радить українцям дотримуватися низки порад:

дотримуватись режиму сну (лягати спати і прокидатися в один і той самий час навіть на вихідних)

створити у спальні заспокійливу атмосферу (тиха, темна, заспокійлива атмосфера та комфортна прохолодна температура сприятимуть кращому сну)

не вмикати ввечері занадто яскраве світло

прибирати на ніч девайси та електронні пристрої (телевізори, комп'ютери, смартфони необхідно вимикати хоча б за 30 хвилин до сну)

дотримуватися здорового харчування впродовж дня

стежити за раціоном ввечері (уникати перед сном великої кількості їжі, кофеїну, алкоголю)

не пити перед сном занадто багато рідини

не палити перед сном

бути фізично активними впродовж дня

використовувати ліжко виключно для сну (не їсти в ньому, не працювати, не дивитись телевізор)

Тим, хто має звичку дрімати вдень, радять також обмежити цей час до 30-45 хвилин.

Рекомендації задля покращення сну (інфографіка: МОЗ)