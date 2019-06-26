Не заблуждайтесь: Супрун развенчала миф о добавках сахара в популярных продуктах

Уляна Супрун рассказала, что люди часто теряют бдительность в отношении напитков и поэтому превышают норму суточного употребления сахара. Она призвала сознательно относится, к тому, что люди употребляют в пищу.

Супрун объяснила, что сахарные добавки – это все, что попадает в пищу, и в этот список входит мед, сахар в соках и сиропах. Она отметила, что ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять в день от 25 до 50 грамм сахара во всех продуктах, а это – от 5 до 10 чайных ложек.

"Эти количества, конечно, условны. Мы отличаемся по весу и энергетическим затратам. Человеку, который воюет на передовой, бежит ультрамарафон, даже 100 грамм добавленного сахара могут быть спасительными, а не вредными. Когда мы говорим об официальных нормах и советах, то имеем ввиду человека, которому не хватает физических нагрузок, и достаточно калорий. Для такого человека важно: чем меньше сахаров, тем лучше", - объяснила Супрун.

Она перечислила напитки, в которых содержатся сахарные добавки:

Сладкие газированные напитки – 10% сахара. К примеру, маленькая бутылка колы – это 35 грамм сахара.

Холодный чай в бутылке – 500 мл "свежести", которые содержат дневную норму сахара, от 20 до 55 грамм. Холодные напитки, к тому же, не решают вопросы терморегуляции в жару. Целесообразнее пить горячий чай и потеть.

Сладкие йогурты – около 15% сахара. Маленькая бутылочка полезного йогурта "со злаками, ягодами, чиа и киноа" содержит более 30 грамм сахара, а пол-литровый тетрапак превышает максимальную суточную норму. Весьма сомнительная польза.

Соки – 10 грамм сахара в 100 миллилитрах. Даже если вы видите "без сахара", он там все равно есть, потому что он в фруктах. Но в отличии от фруктов или ягод, соковым не хватает клетчатки, поэтому его гликемический индекс выше.

Энергетики – от 3 до 60 грамм в банке. Это может быть целесообразной подпиткой для человека в экстремальных условиях, когда нет отдыха и возможности поесть. Остальным людям стоит осознавать, что эти сахары не достанутся ни мозгу, ни мышцам, а подкожному жиру и печени.

Следите за чаем и кофе. Привычка добавлять сахар, умноженная на несколько приемов чая и кофе, отбирает у вас право на вкусности к ним. А в случае с раф-кофе – сироп уже есть в составе этого напитка.

Сахар содержится практически во всех напитках, кроме обычной воды (facebook.com/ulanasuprun)

Также Уляна Супрун перечислила проблемы, которые вызывает избыточное потребление сахара и сахарных добавок. Это развитие кариеса, устойчивость к инсулину и развитие диабета 2-го типа, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания.

"Сладкие напитки являются маркером нездоровых привычек: где "ситро", там и чипсы, бутерброды, курение, нет тренировок, овощей и фруктов. В 100 мл напитка сахара может быть 4-5 грамм, это немного. Но мы пьем стаканами, бутылками, иногда полуторалитровыми. Поэтому через напитки очень легко создать избыток калорий и сахаров в рационе. Понятно, что сахар в напитках вреден. Тогда, возможно, стоит просто выбирать напитки с сахарозаменителями? И здесь очередная измена. Ряд рекомендаций действительно советуют людям с ожирением употреблять сахар, а сахарозаменители. Это существенно уменьшает потребление калорий. Но эффективность такого подхода противоречива", - добавила Супрун.

Она отметила, что такие напитки не содержат никаких нужных нутриентов, ионов калия и магния. У них низкая кислотность, от которой растворяется эмаль и дентин зубов. Также они негативно влияют на состояние кишечной микрофлоры.

Супрун дала рекомендации, как сделать жизнь здоровой и при этом не исключать из нее сладкое:

Постепенно приучайте себя к несладкому вкусу. Сначала вода вам никакая, кофе - горка, йогурт - кислый. Поэтому начните просто по уменьшению дозы.

Разбавляйте сладкий йогурт обычным йогуртом без добавок. Или добавляйте в несладкий йогурт ванильный сахар и ягоды собственноручно.

Выбирайте в заведениях питания, или готовьте сами, несладкие лимонады. Лимон, имбирь, мята, лаванда - эти компоненты создадут насыщенный свежий вкус, который нельзя не улучшать сахаром. Компот из ягод и фруктов, если его не подслащивать, имеет и богатый вкус, и пользу.

Вместо соков выбирайте себе и детям фрукты. Это тройная польза: клетчатка уменьшает гликемический индекс, она полезна для микробиоты кишечника, а есть твердые фрукты или овощи нужно для полноценного развития челюстей детей.

Чем меньше вы покупаете напитков, тем меньше пластика или жестяных бутылок загрязняет окружающую среду.

Лучший напиток - это вода. Берите воду с собой и давайте воду детям. Так будет меньше соблазна купить бутылку яркого раствора сахарозы или мальтдекстрозы где-то на улице.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун развеяла мифы о популярных добавках.

А также рассказывали о том, что Супрун объяснила, как алкоголь может повлиять на организм в первые недели беременности.