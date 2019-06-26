Не заблуждайтесь: Супрун развенчала миф о добавках сахара в популярных продуктах

Уляна Супрун объяснила, что даже в низкокалорийных напитках есть сахар
Уляна Супрун рассказала, что люди часто теряют бдительность в отношении напитков и поэтому превышают норму суточного употребления сахара. Она призвала сознательно относится, к тому, что люди употребляют в пищу.
Супрун объяснила, что сахарные добавки – это все, что попадает в пищу, и в этот список входит мед, сахар в соках и сиропах. Она отметила, что ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять в день от 25 до 50 грамм сахара во всех продуктах, а это – от 5 до 10 чайных ложек.
"Эти количества, конечно, условны. Мы отличаемся по весу и энергетическим затратам. Человеку, который воюет на передовой, бежит ультрамарафон, даже 100 грамм добавленного сахара могут быть спасительными, а не вредными. Когда мы говорим об официальных нормах и советах, то имеем ввиду человека, которому не хватает физических нагрузок, и достаточно калорий. Для такого человека важно: чем меньше сахаров, тем лучше", - объяснила Супрун.
Она перечислила напитки, в которых содержатся сахарные добавки:
Сахар содержится практически во всех напитках, кроме обычной воды (facebook.com/ulanasuprun)
Также Уляна Супрун перечислила проблемы, которые вызывает избыточное потребление сахара и сахарных добавок. Это развитие кариеса, устойчивость к инсулину и развитие диабета 2-го типа, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания.
"Сладкие напитки являются маркером нездоровых привычек: где "ситро", там и чипсы, бутерброды, курение, нет тренировок, овощей и фруктов. В 100 мл напитка сахара может быть 4-5 грамм, это немного. Но мы пьем стаканами, бутылками, иногда полуторалитровыми. Поэтому через напитки очень легко создать избыток калорий и сахаров в рационе. Понятно, что сахар в напитках вреден. Тогда, возможно, стоит просто выбирать напитки с сахарозаменителями? И здесь очередная измена. Ряд рекомендаций действительно советуют людям с ожирением употреблять сахар, а сахарозаменители. Это существенно уменьшает потребление калорий. Но эффективность такого подхода противоречива", - добавила Супрун.
Она отметила, что такие напитки не содержат никаких нужных нутриентов, ионов калия и магния. У них низкая кислотность, от которой растворяется эмаль и дентин зубов. Также они негативно влияют на состояние кишечной микрофлоры.
Супрун дала рекомендации, как сделать жизнь здоровой и при этом не исключать из нее сладкое:
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