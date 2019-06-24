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Алкоголь во время беременности: Супрун сделала важное предупреждение

STYLERЖизнь    24.06.2019 - 15:29
Алкоголь во время беременности: Супрун сделала важное предупреждение
Супрун рассказала, чем опасно употреблять алкоголь при беременности (коллаж РБК-Украина)

Ульяна Супрун рассказала, что алкоголь может вызвать выкидыш

И. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, чем опасно принимать алкоголь при беременности. По данным чиновницы, алкоголь негативно влияет на прикрепление зародыша и его формирование. Как именно алкогольные напитки влияют на беременность она рассказала в своей публикации в Facebook.

"Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставимо с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке", - пишет она.

Супрун считает, что пить алкоголь нельзя в течение всей беременности. Какие проблемы может вызвать употребление алкоголя во время вынашивания ребенка:

  • Алкоголь в первом триместре может повлиять на развитие клеток сердца, а в течение всей беременности повышает риск появления сосудистых мальформаций и дефектов межпредсердной перегородки.
  • Нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется на протяжении всей беременности. Алкоголь может вызвать проблемы с обучением и запоминанием у ребенка в будущем.
  • Печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.
  • Алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременному рождению.
  • Во время второго триместра алкоголь на 68% повышает риск рождения ребенка с малым весом.
  • Выпитый мамой алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем могут возникать проблемы с передвижением.
  • Из-за употребления спиртных напитков, может развиться фетальный алкогольный синдром. Основные его симптомы — изменение черт лица (тонкая верхняя губа, широкая плоская переносица, маленькая и узкая глазная щель), уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения.

Алкоголь во время беременности: Супрун сделала важное предупреждение

Супрун рассказала, чем опасно употреблять алкоголь при беременности (иллюстративное фото: pixabay.com)

Чиновница также добавила. Что более чем 35% женщин употребляют алкоголь во время беременности.

"По данным ВОЗ, в Украине один из самых высоких в мире уровней распространения фетального алкогольного синдрома — 50 случаев на 10 тысяч человек. Исследование 2012 года показывает, что 25-35% женщин употребляли алкоголь во время беременности. Также многие женщины считают “маленькие” дозы алкогольных напитков не вредными — особенно во время последнего триместра беременности. Но это не так. Женщина должна сообщить врачу, если регулярно употребляла алкоголь, но прекратила, когда узнала о беременности — и допускает, что пила, когда уже была беременна. Чем раньше прекратить употреблять алкоголь, тем меньше ущерба понесет организм малыша. Также если женщина пытается забеременеть, стоит прекратить употребление алкоголя. Ведь можно уже быть беременной, но еще не знать об этом", - добавила она.

Алкоголь во время беременности: Супрун сделала важное предупреждениеАлкоголь во время беременности: Супрун сделала важное предупреждение

Супрун рассказала, чем опасно употреблять алкоголь при беременности (скриншот: facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что ранее Супрун высказалась о сексуальном образовании.

До этого Супрун предупредила будущих родителей.

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