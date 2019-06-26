Не помиляйтеся: Супрун розвінчала міф про добавки цукру в популярних продуктах

Уляна Супрун розповіла, що люди часто втрачають пильність щодо напоїв і тому перевищують норму добового споживання цукру. Вона закликала свідомо ставиться до того, що люди вживають в їжу.

Супрун пояснила, що цукрові добавки – це все, що потрапляє в їжу, і в цей список входить мед, цукор в соках і сиропах. Вона зазначила, що ВООЗ рекомендує дорослим людям вживати в день від 25 до 50 грам цукру у всіх продуктах, а це – від 5 до 10 чайних ложок.

"Ці кількості, звичайно, умовні. Ми відрізняємося за вагою і енергетичними витратами. Людині, який воює на передовій, біжить ультрамарафон, навіть 100 грам доданого цукру можуть бути рятівними, а не шкідливими. Коли ми говоримо про офіційні норми і поради, то маємо на увазі людину, якій не вистачає фізичних навантажень, і достатньо калорій. Для такої людини важливо: чим менше цукрів, тим краще", - пояснила Супрун.

Вона перерахувала напої, в яких містяться цукрові добавки:

Солодкі газовані напої – 10% цукру. Наприклад, маленька пляшка коли – це 35 грам цукру.

Холодний чай у пляшці – 500 мл "свіжості", які містять денну норму цукру, від 20 до 55 грамів. Холодні напої, до того ж, не вирішують питання терморегуляції в спеку. Доцільніше пити гарячий чай і потіти.

Солодкі йогурти – близько 15% цукру. Маленька пляшечка корисного йогурту "зі злаками, ягодами, чіа і кіноа" містить більше 30 грам цукру, а пів-літровий тетрапак перевищує максимальну добову норму. Вельми сумнівна користь.

Соки – 10 грам цукру в 100 мілілітрах. Навіть якщо ви бачите "без цукру", він там все одно є, тому що він у фруктах. Але на відміну від фруктів або ягід, соковим не вистачає клітковини, тому його глікемічний індекс вище.

Енергетики – від 3 до 60 грам в банці. Це може бути доцільним підживленням для людини в екстремальних умовах, коли немає відпочинку та можливості поїсти. Іншим людям варто усвідомлювати, що ці сахари не дістануться ні мозку, ні м'язам, а підшкірному жиру та печінці.

Слідкуйте за чаєм та кавою. Звичка додавати цукор, помножена на кілька прийомів чаю і кави, відбирає у вас право на смаколики до них. А у випадку з раф-кавою – сироп вже є в складі цього напою.

Цукор міститься практично у всіх напоях, крім звичайної води (facebook.com/ulanasuprun)

Також Уляна Супрун перерахувала проблеми, які викликає надмірне споживання цукру та цукрових добавок. Це розвиток карієсу, стійкість до інсуліну і розвиток діабету 2-го типу, ожиріння, серцево-судинні захворювання.

"Солодкі напої є маркером нездорових звичок: де "ситро", там і чіпси, бутерброди, куріння, немає тренувань, овочів і фруктів. В 100 мл напою цукру може бути 4-5 грам, це небагато. Але ми п'ємо склянками, пляшками, іноді півторалітровими. Тому через напої дуже легко створити надлишок калорій і цукру в раціоні. Зрозуміло, що цукор в напої шкідливий. Тоді, можливо, варто просто вибирати напої з цукрозамінниками? І тут чергова зрада. Ряд рекомендацій дійсно радять людям з ожирінням вживати не цукор, а цукрозамінники. Це істотно зменшує споживання калорій. Але ефективність такого підходу суперечлива", - додала Супрун.

Вона зазначила, що такі напої не містять жодних потрібних нутрієнтів, іонів калію і магнію. У них низька кислотність, від якої розчиняється емаль і дентин зубів. Також вони негативно впливають на стан кишкової мікрофлори.

Супрун дала рекомендації, як зробити життя здоровим і при цьому не виключати з нього солодке:

Поступово привчайте себе до несолодкого смаку. Спочатку вода вам ніяка, кава - гірка, йогурт - кислий. Тому почніть просто по зменшенню дози.

Розбавляйте солодкий йогурт звичайним йогуртом без добавок. Або додавайте в несолодкий йогурт ванільний цукор і ягоди власноруч.

Виберіть у закладах харчування, або готуйте самі, несолодкі лимонади. Лимон, імбир, м'ята, лаванда - ці компоненти створять насичений свіжий смак, який не можна не покращувати цукром. Компот з ягід та фруктів, якщо його не підсолоджувати, має і багатий смак і користь.

Замість соків вибирайте собі і дітям фрукти. Це потрійна користь: клітковина зменшує глікемічний індекс, вона корисна для мікробіоти кишечника, а їсти тверді фрукти або овочі потрібно для повноцінного розвитку щелеп дітей.

Чим менше ви купуєте напоїв, тим менше пластику або жерстяних пляшок забруднює навколишнє середовище.

Кращий напій - це вода. Беріть воду з собою і давайте воду дітям. Так буде менше спокуси купити пляшку яскравого розчину сахарози або мальтдекстрози десь на вулиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про популярні добавки.

А також розповідали про те, що Супрун пояснила, як алкоголь може вплинути на організм в перші тижні вагітності.