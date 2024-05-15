Забарвлення шерсті змінюється із рудого на сіре. У Карпатах помітили особливу тварину (фото)

Чим особлива козуля європейська

Capreolus capreolus - представник родини оленевих і класу ссавців є важливим компонентом біорізноманіття НПП "Верховинський".

"Вона надає перевагу лісам із галявинами, а також чагарниковим заростям біля водойм. Козуля часто виходить на субальпійські луки (полонини) для харчування. Ця тварина може жити як у невеликих групах, так і наодинці, залежно від умов і сезону", - розповідають у нацпарку.

Забарвлення шерсті козулі змінюється з рудого влітку на сіре взимку. Так тварина адаптується до змін у природному середовищі. У самців виростають невеликі, прямі роги з трьома відростками на кінцях, а самки є безрогими.

Козуля європейська (фото: Facebook/Національний природний парк "Верховинський")

Харчуються козулі переважно трав’янистими рослинами, а також листям дерев і чагарників, таких як осика, верба, горобина та береза. Взимку тваринам доводиться шукати притулок у лісових хащах і відпочивати у снігових ямах.

"Козулі проявляють виразну територіальність, особливо в період гону, що відбувається з серпня по вересень. В Національному природному парку "Верховинський" козуля як фоновий вид має підвищену увагу не тільки з боку науковців та спеціалістів природоохоронних науково-дослідних відділень, а й туристів, які приїжджають спостерігати за дикою природою", - кажуть у нацпарку.

Працівники "Верховинського" наголошують на потребі збереження природних місць проживання й охорони популяції козуль.

Додамо, що козулі живуть в середньому 11-12 років, окремі самиці доживали до 16 років. Основні їх вороги - вовки та рисі. На молодих тварин також можуть нападати лисиці й лісові коти.