"Вся у клопотах". В Чорнобилі показали "пухнасту красуню"

У Чорнобильській зоні відчуження спостерігається велика різноманітність флори й фауни, включаючи багато видів тварин, які повернулися після катастрофи. Одним з таких видів є білка.

Світлину тварини в зоні відчуження показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Чорнобильского заповідника у Facebook.

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Пік розмноження для білки випадає на весну.

"Тобто, як не крути, а кінець та початок року у вивірки - весь у клопотах: або вже ростиш дітей, або готуєшся до їх народження", - сказано у повідомленні.

Білки виявилися відносно стійкими до впливу радіації і стали одними з символів відродження природи в районі, після того, як люди залишили зону.

Вивірки є деревними гризунами і в основному активні у денний час. Вони належать до родини немишовидих гризунів і зазвичай проводять більшість свого часу на деревах, де живуть і полюють. Вивірки харчуються переважно насінням та плодами, а також іншою рослинною їжею. Вони є поширеними у лісах Європи, Азії та Америки, і налічують багато видів.

Вони головним чином харчуються горіхами, насінням, фруктами та іншими частинами рослин, а також, час від часу, випадково можуть споживати тваринну їжу, таку як комахи, яйця, пташенята та інші дрібні тварини.

Ці гризуни у природі зазвичай живуть від 5 до 10 років, але у неволі цей період може збільшитися практично вдвічі, майже до 20 років.

Білка в Чорнобилі потрапила на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)