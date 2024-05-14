На водопій через зарості. У Чорнобилі показали благородну тварину
Лосі - це великі та ошатні тварини, тому можуть пройти майже крізь. Їх не лякають лісові чагарники, прибережні зарості сухої й високої трави. Так, у Чорнобильскому заповіднику звір потрапив на фото, коли йшов на водопій.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку заповідника.
Що відомо про лося у Чорнобилі
"На водопій через зарості", - підписали світлину.
Лось у Чорнобилі потрапив на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Лосі - це великі травоїдні копитні ссавці, які є частиною родини оленевих. Ось кілька цікавих фактів про лосів:
Лосі є одними з найбільших сучасних ссавців у світі. Вони можуть досягати висоти в плечах до 2 метрів і ваги до 700 кг.
У самців лосів є великі роги, що ростуть вгору, що використовується для боротьби під час сезону розмноження та для захисту.
Лосі можуть бути територіальними тваринами, і вони можуть виявляти агресивність, особливо під час сезону розмноження.
Лосі - травоїдні, і їхній раціон зазвичай складається з трави, гілок, листя та інших рослинних матеріалів. Вони також можуть плавати і живляться водними рослинами.
Деякі популяції лосів мають сезонні міграції, коли вони переміщаються з одного місця на інше, зазвичай в залежності від доступності їжі та інших факторів.
Лосі можуть жити як самотні особини, в парах або в невеликих групах, особливо під час сезону розмноження.
Лосі відіграють дуже важливу роль у біологічних системах, допомагаючи контролювати ріст рослинності та створюючи різноманіття серед тварин у своєму середовищі.
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