Забарвлення панди і креативне полювання: цікаві факти про дельфіна Коммерсона

Дельфіни-панди або ж дельфіни Коммерсона поділяються на два підвиди:

Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis - мешкає у водах Кергеленських островів в Індійському океані

Cephalorhynchus commersonii commersonii - мешкає в Південній Америці

Ті, що мешкають біля островів Кергелен, є більшими - їх розмір становить близько 1,8 метра у довжину, а вага - 86 кілограмів. В порівнянні з ними другий підвід має більш скромні габарити - важить близько 45 кілограмами. Втім, обидва підвиди вважаються найменшими з усіх китоподібних.

Ці "родичі" живуть приблизно на відстані 8 500 кілометрів один від одного, але причина такого віддалення досі невідома науковцям. Попри відстань, обидва підвиди мають чорно-біле забарвлення, яке стало натхненням для численних прізвиськ, наприклад, дельфіни-панди, дельфіни-скунси та навіть рябі дельфіни.

Проте дельфіни - не єдині ссавці, забарвлення яких складається з нерівномірних плям двох кольорів, найчастіше чорного та білого. Основна генетична причина такого забарвлення тісно пов'язана з лейкізмом.

Лейкізм - це мутація, при якій відбувається зменшення пігментації. На відміну від тварин-альбіносів, у лейкістичних тварин спостерігається зниження всієї пігментації, а не лише меланіну. Водночас пігментація очей може залишатися незмінною. А от у рябих тварин лише певні частини тіла мають знижену пігментацію.

Забарвлення дельфінів Коммерсона пов'язане з лейкізмом (фото: wikipedia.org user Jmmuguerza)

Але смокінг - це далеко не кумедне забарвлення для дельфінів-панд. Науковці вважають, що чорно-білий візерунок може покращити шанси дельфінів Коммерсона під час полювання, як форма камуфляж, що приховує силуети дельфінів.

А щоб легше помітити здобич, ці дельфіни чудово пристосувалися плавати догори дриґом. Це може здивувати будь-кого, хто стежив за витівками інших китоподібних, а саме косаток: ці високоінтелектуальні мисливці перевертають велику здобич, щоб знерухомити її.

Перевертання, наприклад, акул, може ввести деяких ссавців у стан, схожий на сон. Але не відважного дельфіна-панди, який весело гасає по океану догори дриґом.

Дельфіни Коммерсона вміють плавати догори дриґом (фото: wikipedia.org, user Channer)

Ба більше, дельфіни Коммерсона - вправні акробати з притаманними дельфінам зацікавленістю і кмітливістю. Як зазначають науковці, дельфіни-панди охоче підпливають до човнів, щоб покататися на хвилях, а також полюбляють "серфінг" поблизу берега.