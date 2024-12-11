Окрас панды и креативная охота: интересные факты о дельфине Коммерсоне

Дельфины-панды или дельфины Коммерсона делятся на два подвида:

Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis - обитает в водах Кергеленских островов в Индийском океане

Cephalorhynchus commersonii commersonii - обитает в Южной Америке

Те, которые обитают у островов Кергелен больше - их размер составляет около 1,8 метра в длину, а вес - 86 килограммов. По сравнению с ними второй подвид имеет более скромные габариты - весит около 45 килограммов. Впрочем, оба подвида считаются самыми маленькими из всех китообразных.

Эти "родственники" живут примерно на расстоянии 8500 километров друг от друга, но причина такого удаления до сих пор неизвестна ученым. Несмотря на расстояние, оба подвида имеют черно-белую окраску, которая стала вдохновением для многочисленных прозвищ, например, дельфины-панды, дельфины-скунсы и даже рябые дельфины.

Однако дельфины - не единственные млекопитающие, окрас которых состоит из неравномерных пятен двух цветов, чаще всего черного и белого. Основная генетическая причина такой окраски тесно связана с лейкизмом.

Лейкизм - это мутация, при которой происходит уменьшение пигментации. В отличие от животных-альбиносов, у лейкистических животных наблюдается снижение всей пигментации, а не только меланина. В то же время, пигментация глаз может оставаться неизменной. А вот у рябых животных только некоторые части тела имеют пониженную пигментацию.

Окрас дельфинов Коммерсона связан с лейкизмом (фото: wikipedia.org user Jmmuguerza)

Но смокинг - это далеко не забавная окраска для дельфинов-панд. Ученые считают, что черно-белый узор может улучшить шансы дельфинов Коммерсона во время охоты, как камуфляжная форма, скрывающая силуэты дельфинов.

А чтобы легче заметить добычу, эти дельфины отлично приспособились плавать вверх брюхом. Это может удивить любого, кто следил за проделками других китообразных, а именно косаток: эти высокоинтеллектуальные охотники переворачивают большую добычу, чтобы обездвижить ее.

Переворачивание, например акул, может ввести некоторых млекопитающих в состояние, похожее на сон. Но не отважного дельфина-панды, весело носящегося по океану вверх брюхом.

Дельфины Коммерсона умеют плавать вверх брюхом (фото: wikipedia.org, user Channer)

Более того, дельфины Коммерсона - искусные акробаты с присущими дельфинам любопытством и сообразительностью. Как отмечают ученые, дельфины-панды охотно подплывают к лодкам, чтобы прокатиться на волнах, а также любят "серфинг" у берега.