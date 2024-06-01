"За них ми зараз і боремося": як українські зірки привітали молодше покоління із Днем захисту дітей

Лілія Ребрик

"І кожен наш день зараз - день захисту дітей. Щодня відкриваєш стрічку і у сухій страшній статистиці бачиш обірвані маленькі життя. І з-поміж сотень тисяч страшних фото на тебе дивиться Злата з Одеси, Сашко з Київщини, Ліза з Вінниці і ще сотні і сотні дитячих очей, які більше ніколи не побачать світ.



За своїх трьох готова на все! І не створив ще всесвіт того виміру моєї любові до них. Під час війни вона глибша, доросліша, міцніша, бо цінуєш кожну хвилину поруч з ними.

І поміж тривогами душевними та повітряними з усіх сил намагаєшся не дати їм втратити дитинства. Бо саме за наших дітей ми зараз і боремося!", - написала телеведуча.

Діти Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Маша Єфросиніна

"Я не знаю, як сьогодні захистити своїх дітей від всього, але знаю, що роблю для них все, що в моїх силах: люблю їх, чую, підтримую в усьому, навіть в помилках. Завжди повторюю одне - я буду з ними поруч, де б і коли вони не потребували мене…", - зворушила ведуча.

Наталка Денисенко

"Захищати діток в нашій країні, мʼяко кажучи, складно… Але діти - це наша суцільна любов, і наше майбутнє , наше продовження в цьому світі. Я вірю в те, що, відчуваючи безпеку, віру, і світло в душі - нове покоління житиме зовсім інакше. Мій син, моя любов - я буду навічно поруч, шукай у серці", - звернулася до молодого покоління акторка.

Катя Осадча

"День захисту дітей! Ми ладні для наших дітей звернути гори і впадаємо у відчай, коли усвідомлюємо, що не в наших силах зупинити війну і зробити так, щоб в житті дітей не було повітряних тривог, питань про траєкторію польоту ракет і розповідей, як бігли всією школою в сховище під вибухи.

В світі не мають страждати діти і сьогодні всією планетою давайте загадаємо, щоб діти не страждали. Діти, вибачте нас дорослих, ми не змогли зробити так, щоб не було більше воєн, вибачте нас, можливо це зможете зробити ви", - написала зірка.

Катя Осадча із дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Марина Боржемська

"З днем захисту дітей. Бережімо наше майбутнє", - наголосила ексдружина Узелкова.

Марина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Анастасія Приходько

"З Міжнародним Днем захисту дітей! Мої діти – найголовніша моя нагорода. Діти – це наше майбутнє, продовження України! Їхнє майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль, насильство та війна.

Адже немає нічого страшнішого ніж той біль, який зараз щодня переслідує нашу країну… Жодна дитина не повинна жити у війні! Я хочу, щоб кожна дитина в цей день відчула на собі материнську і батьківську любов, їхню підтримку і захист", - поділилася думками співачка.

Анастасія Приходько з дітьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)