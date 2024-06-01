"Я хочу, щоб закінчилася війна". До дня захисту дітей: про що мріє малеча з Маріуполя (відео)

1 червня - День захисту дітей і цю дату відзначають з 1949 року у всьому світі. Дата свята була обрана не випадково, бо саме 1 червня символізує початок літа, свободи, додаткових можливостей, а ще вона підкреслює важливість створення безпечних та щасливих умов для розвитку. Саме цього зараз потребують українські діти - безпеки та захисту.

Діти з Маріуполя розповіли, про що вони зараз найбільше мріють. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у Telegram-каналі "ЯМаріуполь".

Найбільше, про що мріють діти з Маріуполя - це про закінчення війни, мир та повернення до свого рідного міста.

Вони хочуть жити у світі без війни, прокидатися зранку не від вибухів, щоб поруч були рідні люди, а ще - знову побачити своїх друзів та мати можливість з ними погратися.

Зараз ці діти живуть в інших містах, по всіх куточках України. Вони вчаться, займаються в гуртках і дуже сумують за рідним Маріуполем.