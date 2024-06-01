ua en ru
Сб, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Я хочу, щоб закінчилася війна". До дня захисту дітей: про що мріє малеча з Маріуполя (відео)

Субота 01 червня 2024 12:31
UA EN RU
"Я хочу, щоб закінчилася війна". До дня захисту дітей: про що мріє малеча з Маріуполя (відео) Про що мріють діти з Маріуполя (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

1 червня - День захисту дітей і цю дату відзначають з 1949 року у всьому світі. Дата свята була обрана не випадково, бо саме 1 червня символізує початок літа, свободи, додаткових можливостей, а ще вона підкреслює важливість створення безпечних та щасливих умов для розвитку. Саме цього зараз потребують українські діти - безпеки та захисту.

Діти з Маріуполя розповіли, про що вони зараз найбільше мріють. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у Telegram-каналі "ЯМаріуполь".

Найбільше, про що мріють діти з Маріуполя - це про закінчення війни, мир та повернення до свого рідного міста.

Вони хочуть жити у світі без війни, прокидатися зранку не від вибухів, щоб поруч були рідні люди, а ще - знову побачити своїх друзів та мати можливість з ними погратися.

Зараз ці діти живуть в інших містах, по всіх куточках України. Вони вчаться, займаються в гуртках і дуже сумують за рідним Маріуполем.

  • Я мрію стати найкращою гімнасткою
  • Мрію подорожувати світом та об'їздити кожну країну, але найбільше я мрію повернутися у мій рідний Маріуполь.
  • Я мрію, щоб закінчилася війна, всюди був мир і зустрітися зі своїми рідними.
  • Мрію, щоб війна закінчилася.
  • Я мрію знов побачити Азовське море.
  • Мрію, щоб діти прокидалися від співу пташок, а не від вибухів та сирен.
  • Я мрію повернутися додому, у Маріуполь.
  • Мрію побудувати дім, де б жила вся моя родина.
  • Я хочу, щоб закінчилася війна.

Раніше ми писали про те, які 8 речей обов'язково потрібно зробити у День захисту дітей.

А ще розповідали про те, як красиво та оригінально привітати з Днем захисту дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
День защиты детей Діти
NEWS
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони