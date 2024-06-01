"За них мы сейчас и боремся": как украинские звезды поздравили младшее поколение с Днем защиты детей

Лилия Ребрик

"И каждый наш день сейчас - день защиты детей. Ежедневно открываешь ленту и в сухой страшной статистике видишь оборванные маленькие жизни. И среди сотен тысяч страшных фото на тебя смотрит Злата из Одессы, Саша из Киевской области, Лиза из Винницы и еще сотни и сотни детских глаз, которые больше никогда не увидят мир.

За своих троих готова на все! И не создала еще вселенная того измерения моей любви к ним. Во время войны она глубже, взрослее, крепче, потому что ценишь каждую минуту рядом с ними.

И между тревогами душевными и воздушными изо всех сил стараешься не дать им потерять детство. Потому что именно за наших детей мы сейчас и боремся!", - написала телеведущая.

Дети Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Маша Ефросинина

"Я не знаю, как сегодня защитить своих детей от всего, но знаю, что делаю для них все, что в моих силах: люблю их, слышу, поддерживаю во всем, даже в ошибках. Всегда повторяю одно - я буду с ними рядом, где бы и когда бы они не нуждались во мне...", - растрогала ведущая.

Наталка Денисенко

"Защищать деток в нашей стране, мягко говоря, сложно... Но дети - это наша сплошная любовь, и наше будущее, наше продолжение в этом мире. Я верю в то, что, чувствуя безопасность, веру, и свет в душе - новое поколение будет жить совсем иначе. Мой сын, моя любовь - я буду навечно рядом, ищи в сердце", - обратилась к молодому поколению актриса.

Катя Осадчая

"День защиты детей! Мы готовы для наших детей свернуть горы и отчаиваемся, когда осознаем, что не в наших силах остановить войну и сделать так, чтобы в жизни детей не было воздушных тревог, вопросов о траектории полета ракет и рассказов, как бежали всей школой в убежище под взрывы.

В мире не должны страдать дети и сегодня всей планетой давайте загадаем, чтобы дети не страдали. Дети, простите нас взрослых, мы не смогли сделать так, чтобы не было больше войн, простите нас, возможно это сможете сделать вы", - написала звезда.

Катя Осадчая с детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Марина Боржемская

"С днем защиты детей. Берегите наше будущее", - подчеркнула экс-жена Узелкова.

Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Анастасия Приходько

"С Международным Днем защиты детей! Мои дети - самая главная моя награда. Дети - это наше будущее, продолжение Украины! Их будущее зависит от нас. Наше будущее зависит от них. Они должны жить в мире, который не знает, что такое жестокость, боль, насилие и война.

Ведь нет ничего страшнее той боли, которая сейчас ежедневно преследует нашу страну... Ни один ребенок не должен жить в войне! Я хочу, чтобы каждый ребенок в этот день почувствовал на себе материнскую и отцовскую любовь, их поддержку и защиту", - поделилась мыслями певица.

Анастасия Приходько с детьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)