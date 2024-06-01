День захисту дітей: красиві привітання у віршах і прозі

1 червня в Україні традиційно відзначають День захисту дітей . Зараз ми всі переживаємо важкі часи, і важливо зберігати оптимізм та надію на краще майбутнє.

Привітання з Днем захисту дітей у прозі

Вітаємо всіх маленьких відкривачів світу, допитливих дослідників та малюків-винахідників! Нехай ваші дитячі дні будуть сповнені радістю і відкриттями, а ви завжди знаходите щось нове й цікаве у кожному кутку світу. Нехай ваші серця б'ються в такт ритму щасливих моментів, а кожна посмішка світить як маленьке сонечко. І нехай завжди поруч будуть батьки, готові обійняти вас і захистити від будь-яких турбот.

***

З Всесвітнім святом дітей! Нехай ваші серця наповнюються теплом, ніжністю і безмежною любов'ю. Нехай кожен день вашого дитинства буде як сонячний день без дощу, а щастя зберігається як скарб.

***

В цей особливий день, хочемо привітати не лише діток, а й передати щиру вдячність батькам. Ви, дорогі батьки, найбільші герої наших малюків. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою, і кожен день наповнюється радістю й веселими моментами.

***

Вітаємо з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб ваша душа завжди лишалася веселою і невтомною, готовою радіти кожному моменту життя. Діти - це найбільше диво, яке може бути у світі.

Красиві вірші на День захисту дітей

На Землі є ангелочки,

Щоби світ наш прикрашати -

Наші донечки й синочки.

Треба їх оберігати!

***

Першого червня літо настало,

Малим українцям свято подарувало.

Нехай завжди здорові будуть дітки наші,

Бо усмішка дитяча - у світі це найкраще!

***

Дуже гарне свято завітало влітку,

Принесло всім радість, сонце, сміх і світло.

Бо на 1 червня діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток. Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні - все, що є на світі.

Головне, щоб були щасливенькі діти!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я.

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

Коли у небі сонечко сміється,

А в полі, лузі квіти розцвітають,

Тоді нас всіх із цим прекрасним святом -

З днем захисту дітей завжди вітають.

***

У День захисту дітей починається літо,

Хай теплом та добром буде дитинство зігріте.

Буде яскравим, веселим, хай все їм вдасться,

І сяють очі наших діток тільки щастям!