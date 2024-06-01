День захисту дітей: красиві привітання у віршах і прозі
1 червня в Україні традиційно відзначають День захисту дітей. Зараз ми всі переживаємо важкі часи, і важливо зберігати оптимізм та надію на краще майбутнє.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало підбірку з добрими побажаннями для дітей будь-якого віку.
Привітання з Днем захисту дітей у прозі
Вітаємо всіх маленьких відкривачів світу, допитливих дослідників та малюків-винахідників! Нехай ваші дитячі дні будуть сповнені радістю і відкриттями, а ви завжди знаходите щось нове й цікаве у кожному кутку світу. Нехай ваші серця б'ються в такт ритму щасливих моментів, а кожна посмішка світить як маленьке сонечко. І нехай завжди поруч будуть батьки, готові обійняти вас і захистити від будь-яких турбот.
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З Всесвітнім святом дітей! Нехай ваші серця наповнюються теплом, ніжністю і безмежною любов'ю. Нехай кожен день вашого дитинства буде як сонячний день без дощу, а щастя зберігається як скарб.
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В цей особливий день, хочемо привітати не лише діток, а й передати щиру вдячність батькам. Ви, дорогі батьки, найбільші герої наших малюків. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою, і кожен день наповнюється радістю й веселими моментами.
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Вітаємо з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб ваша душа завжди лишалася веселою і невтомною, готовою радіти кожному моменту життя. Діти - це найбільше диво, яке може бути у світі.
Красиві вірші на День захисту дітей
На Землі є ангелочки,
Щоби світ наш прикрашати -
Наші донечки й синочки.
Треба їх оберігати!
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Першого червня літо настало,
Малим українцям свято подарувало.
Нехай завжди здорові будуть дітки наші,
Бо усмішка дитяча - у світі це найкраще!
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Дуже гарне свято завітало влітку,
Принесло всім радість, сонце, сміх і світло.
Бо на 1 червня діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток. Щастя їм бажаєм!
Бо для них сьогодні - все, що є на світі.
Головне, щоб були щасливенькі діти!
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Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім'я.
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
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Коли у небі сонечко сміється,
А в полі, лузі квіти розцвітають,
Тоді нас всіх із цим прекрасним святом -
З днем захисту дітей завжди вітають.
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У День захисту дітей починається літо,
Хай теплом та добром буде дитинство зігріте.
Буде яскравим, веселим, хай все їм вдасться,
І сяють очі наших діток тільки щастям!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Facebook-спільнота "Красиві привітання", сайти "Вітаннячко", "СМС Українською".