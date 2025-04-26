"За кохання, за здоров’я". Чому мистецтво тосту померло і як повернути зміст у застілля

Говорити тост - це один з показників культури споживання алкоголю. І колись це був обов'язковий атрибут будь-якого застілля. Тости могли бути цікаві, довгі, насичені, а не короткі та загальні, як зараз.

"Ми практично втратили навички говорити тости. І річ тут не лише в алкоголі, а в загальному рівні щирості та довіри. Люди все частіше промовляють шаблонні побажання - "за кохання", "за здоров’я", "за успіх" - але часто ці слова не мають під собою справжнього змісту. Ми бажаємо все й одразу, не замислюючись, що саме важливе для конкретної людини зараз", - пояснює Олександр Карпусь.

Він додав, що тост має бути щирим, відображати реальні наміри та вашу емпатію. Краще ж сказати коротке та чесне побажання (чи навіть промовчати), ніж вимовити гарну, але порожню фразу.

"На жаль, традиція тостів у тому вигляді, якою вона була раніше, мертва. Тому її треба переосмислювати, відновлювати в новій, більш чесній формі", - підкреслив експерт.

Він додав, що є ще одна традиція, яку можливо та варто відродити - це виготовлення власних алкогольних напоїв.

"У селах, серед старшого покоління, ця культура ще жива, але молодь часто її ігнорує. В Україні є багата спадщина локальних настоянок: на ягодах, травах, корінні, корі - кожен сезон дарує нові інгредієнти. Мені хотілося б, щоб молодь віддавала перевагу не покупним слабоалкогольним напоям і горілці з "запивоном", а цікавилася домашніми, традиційними рецептами. Це не тільки смачніше, а й корисніше, цікавіше й набагато безпечніше, якщо дотримуватися перевірених інструкцій", - каже Карпусь.

За його думкою, у компанії достатньо хоча б одного ентузіаста і обов'язково з'являться нові традиції чи ритуали.

"Це формує повагу до власної землі, до її багатства та історії. І якщо вже пити, то з любов'ю, з розумінням і в гарній компанії. Виховуйте культуру споживання в собі. Станьте прикладом для друзів, рідних, колег. Формуйте навколо себе середовище, в якому можна насолоджуватись спілкуванням - з алкоголем у малій кількості або й зовсім без нього", - резюмує експерт.