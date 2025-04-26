"За любовь, за здоровье". Почему искусство тоста умерло и как вернуть смысл в застолье

Говорить тост - это один из показателей культуры потребления алкоголя. И когда-то это был обязательный атрибут любого застолья. Тосты могли быть интересные, длинные, насыщенные, а не короткие и общие, как сейчас.

"Мы практически потеряли навыки говорить тосты. И дело здесь не только в алкоголе, а в общем уровне искренности и доверия. Люди все чаще говорят шаблонные пожелания - "за любовь", "за здоровье", "за успех" - но часто эти слова не имеют под собой настоящего смысла. Мы желаем все и сразу, не задумываясь, что именно важно для конкретного человека сейчас", - объясняет Александр Карпусь.

Он добавил, что тост должен быть искренним, отражать реальные намерения и вашу эмпатию. Лучше же сказать короткое и честное пожелание (или даже промолчать), чем произнести хорошую, но пустую фразу.

"К сожалению, традиция тостов в том виде, какой она была раньше, мертва. Поэтому ее надо переосмысливать, восстанавливать в новой, более честной форме", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что есть еще одна традиция, которую возможно и стоит возродить - это изготовление собственных алкогольных напитков.

"В селах, среди старшего поколения, эта культура еще жива, но молодежь часто ее игнорирует. В Украине есть богатое наследие локальных настоек: на ягодах, травах, корнях, коре - каждый сезон дарит новые ингредиенты. Мне хотелось бы, чтобы молодежь отдавала предпочтение не покупным слабоалкогольным напиткам и водке с "запивоном", а интересовалась домашними, традиционными рецептами. Это не только вкуснее, но и полезнее, интереснее и гораздо безопаснее, если придерживаться проверенных инструкций", - говорит Карпусь.

По его мнению, в компании достаточно хотя бы одного энтузиаста и обязательно появятся новые традиции или ритуалы.

"Это формирует уважение к собственной земле, к ее богатству и истории. И если уж пить, то с любовью, с пониманием и в хорошей компании. Воспитывайте культуру потребления в себе. Станьте примером для друзей, родных, коллег. Формируйте вокруг себя среду, в которой можно наслаждаться общением - с алкоголем в малом количестве или вовсе без него", - резюмирует эксперт.