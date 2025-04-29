З'їжте цей суперпродукт перед сном, щоб уникнути хропіння вночі

Більшість людей сприймає хропіння як нешкідливу дрібницю, але насправді воно може свідчити про проблеми зі здоров’ям і може заважати повноцінному відпочинку. Як виявилося, певний продукт, з’їдений перед сном, може знизити ризик нічного хропіння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Leicestershire Live .

Що з'їсти перед сном

Ложка меду перед сном може бути чудовим рішенням для позбавлення від хропіння. Цей золотий суперпродукт має вражаючі протизапальні та антимікробні властивості, які можуть допомогти зменшити хропіння.

Мед діє як заспокійливий засіб для горла, зменшуючи вібрації, що призводять до хропіння. З більш розслабленим та менш запаленим горлом дихальні шляхи можуть залишатися більш відкритими, що значно знижує ймовірність хропіння.

Чудові протизапальні та антимікробні властивості меду також полегшують закладеність дихальних шляхів, зменшуючи набряк горла. Ви можете насолоджуватися ложкою меду в чистому вигляді або розмішати його в теплій чашці води, ромашковому або імбирному чаї після вечері та перед сном. Це створить заспокійливий вечірній розпорядок, який сприятиме розслабленню.

До того ж мед має численні переваги для здоров'я, включаючи антиоксиданти, полегшення кашлю, біль у горлі, загоєння опіків та ран. Він також допомагає знизити кров'яний тиск та зміцнити імунну систему.

Мед, особливо темніші сорти, багатий на поліфеноли - потужні антиоксиданти, які можуть підвищити рівень антиоксидантів у крові за умови помірного вживання.

Які ще продукти допомагають уникнути хропіння

Ефірні олії, такі як евкаліптова та перцева м’ята, можуть допомогти очистити носові проходи. Можна використати дифузор у спальні або додати ці олії у теплу ванну перед сном.

Включення до раціону протизапальних продуктів, таких як куркума або продукти, багаті на омега-3, як-от лосось, може допомогти зменшити запалення горла та ймовірність хропіння.

Інші корисні звички включають дотримання регулярного режиму сну, вживання достатньої кількості рідини та уникнення важкої їжі та алкоголю перед сном, що може допомогти мінімізувати хропіння та покращити загальну якість сну.

Інші природні стратегії боротьби з хропінням включають підтримку здорової ваги, сон на боці, підняття голови під час сну та забезпечення достатньої гідратації, щоб запобігти утворенню густого слизу в горлі, що може збільшити ймовірність хропіння.

Причини хропіння

Хропіння, яке може порушити нічний сон, виникає через вібрацію тканин горла, які розслабляються під час сну, що призводить до часткової блокування дихальних шляхів.

Існують різні причини хропіння, такі як: