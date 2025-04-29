Съешьте этот суперпродукт перед сном, чтобы избежать храпа ночью
Большинство людей воспринимает храп как безобидную мелочь, но на самом деле он может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и может мешать полноценному отдыху. Как оказалось, определенный продукт, съеденный перед сном, может снизить риск ночного храпа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Leicestershire Live.
Что съесть перед сном
Ложка меда перед сном может быть отличным решением для избавления от храпа. Этот золотой суперпродукт обладает впечатляющими противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые могут помочь уменьшить храп.
Мед действует как успокаивающее средство для горла, уменьшая вибрации, приводящие к храпу. С более расслабленным и менее воспаленным горлом дыхательные пути могут оставаться более открытыми, что значительно снижает вероятность храпа.
Отличные противовоспалительные и антимикробные свойства меда также облегчают заложенность дыхательных путей, уменьшая отек горла. Вы можете наслаждаться ложкой меда в чистом виде или размешать его в теплой чашке воды, ромашковом или имбирном чае после ужина и перед сном. Это создаст успокаивающий вечерний распорядок, который будет способствовать расслаблению.
К тому же мед имеет многочисленные преимущества для здоровья, включая антиоксиданты, облегчение кашля, боль в горле, заживление ожогов и ран. Он также помогает снизить кровяное давление и укрепить иммунную систему.
Мед, особенно темные сорта, богат полифенолами - мощными антиоксидантами, которые могут повысить уровень антиоксидантов в крови при умеренном употреблении.
Какие еще продукты помогают избежать храпа
Эфирные масла, такие как эвкалиптовое и перечная мята, могут помочь очистить носовые проходы. Можно использовать диффузор в спальне или добавить эти масла в теплую ванну перед сном.
Включение в рацион противовоспалительных продуктов, таких как куркума или продукты, богатые омега-3, например лосось, может помочь уменьшить воспаление горла и вероятность храпа.
Другие полезные привычки включают соблюдение регулярного режима сна, употребление достаточного количества жидкости и избегание тяжелой пищи и алкоголя перед сном, что может помочь минимизировать храп и улучшить общее качество сна.
Другие естественные стратегии борьбы с храпом включают поддержание здорового веса, сон на боку, поднятие головы во время сна и обеспечение достаточной гидратации, чтобы предотвратить образование густой слизи в горле, что может увеличить вероятность храпа.
Причины храпа
Храп, который может нарушить ночной сон, возникает из-за вибрации тканей горла, которые расслабляются во время сна, что приводит к частичной блокировке дыхательных путей.
Существуют различные причины храпа, такие как:
- избыточный вес или ожирение
- беременность
- аллергия
- астма
- застой в желудке от простуды или гриппа
- деформации носа
- увеличенные миндалины или аденоиды
- употребление алкоголя
- курение
- положение для сна
Вас может заинтересовать
- Что нельзя делать перед сном, чтобы иметь красивые и ухоженные волосы
- Топ-5 успокаивающих эфирных масел, которые помогут лучше спать ночью
- Самая распространенная ошибка, которую делают все при бессоннице
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.