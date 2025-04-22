Не робіть цього перед сном, якщо хочете мати гарне та доглянуте волосся
Багато хто мріє прокидатися з красивим і здоровим волоссям, не підозрюючи, що вечірні звички можуть цьому заважати. Деякі дії перед сном можуть серйозно зашкодити волоссю - зробити його ламким, сухим або навіть призвести до випадіння.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також про правила догляду за волоссям влітку.
Яких помилок уникати
Трихолог Лоліта Велієва розповіла, якщо ви робите ці помилки, то не дивуйтесь, що зранку побачите волосся на подушці. Зокрема, багато цих звичок люди роблять на автоматі, навіть не підозрюючи, що вони можуть шкодити волоссю.
Головні помилки, які варто виключити зі свого вечірнього ритуалу:
- лягати спати з мокрим волоссям - вологе волосся особливо вразливе, воно легко ламається та сплутується. А ще це ідеальне середовище для розвитку грибкових інфекцій шкіри голови
- занадто туго заплітати або залишаєте волосся розпущеним. Тугі зачіски можуть порушувати кровообіг шкіри голови, що негативно впливає на ріст волосся. А хаотичне тертя об подушку ще гірше, воно сплутується, січеться та електризується. Ідеальний варіант - легка коса або м’яка шовкова резинка
- спати на бавовняній наволочці. Бавовна як губка, що витягує вологу з волосся, роблячи його більш сухим і ламким. Краще обрати шовкову чи сатинову наволочку, яка зменшить тертя, допоможе зберегти гладкість волосся і навіть зменшить заломи на шкірі
Важливо розуміти, що волоссю необхідний делікатний догляд - навіть під час сну.
Як доглядати за волоссям влітку
Догляд за волоссям влітку особливо важливий, адже сонце, спека, піт, сіль морської води чи хлор у басейні можуть серйозно пошкодити волосся. Ось кілька порад, як зберегти волосся здоровим у літній період:
- захист від сонця - носіть капелюх, панаму або шарф - це простий спосіб уберегти волосся та шкіру голови від ультрафіолету. Використовуй спреї з SPF для волосся
- зволоження - влітку волосся часто пересихає, тому використовуйте зволожувальні маски 1-2 рази на тиждень
- мийте волосся правильно - уникайте щоденного миття - це змиває природні олії. Якщо треба освіжити волосся - використовуйте сухий шампунь
- менше термообробки - уникайте частого використання фену, плойки чи випрямляча - волосся вже страждає від спеки. Якщо сушиш феном - обов’язково використовуй термозахист
- правильне харчування і вода - вживай більше продуктів, багатих на омега-3, вітаміни A, E, B (горіхи, авокадо, яйця, риба)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога та дерматолога Лоліти Валієвої ат сайт WebMD.
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