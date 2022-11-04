З'їв домашню закрутку: одесита госпіталізували з дуже небезпечною інфекційною хворобою

В Одесі зафіксовано новий випадок дуже небезпечного захворювання на ботулізм - чоловік, який вжив домашню консервацію, був госпіталізований до інфекційної лікарні.

Про це 4 листопада передали у Головному управлінні Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України на сторінці у Facebook .

Як заразився одесит

Пенсіонер кілька днів тому з'їв мариновані гриби, які купив на ринку "Привоз", а також вжив консервовані помідори - закрутка була зроблена в домашніх умовах власноруч.

"Банка з помідорами була бомбажною, однак це не зупинило чоловіка, щоб поласувати помідорами", - йдеться у публікації.

В результаті 75-річний одесит вже за кілька днів відчув нездужання, у нього з'явились диплопія (двоїння в очах) та кульгавість.

Після цього, наприкінці жовтня, "швидкою" чоловіка доставили до інфекційної лікарні з підозрою на захворювання на ботулізм. Наразі пацієнту надають необхідне лікування.

Будьте уважні із закрутками та консервами

Медики звертають увагу, що в осінньо-зимовий період люди частіше і більше вживають різні консервовані продукти, у тому числі заготовлені в домашніх умовах.

"Саме консерви - овочеві, фруктові, грибні, м'ясні, рибні нерідко і стають причиною захворювання, а також споживання копченостей, в’яленої та сушеної риби, особливо приготовлених у домашніх умовах з порушенням санітарно-гігієнічних вимог", - розповідають лікарі.

Нинішній випадок захворювання на ботулізм став на Одещині вже третім цього року.

Що таке ботулізм

Це дуже небезпечне та у багатьох випадках смертельне токсико-інфекційне захворювання виникає при вживанні продуктів, заражених мікробом групи клостридій. Збудником є ​​бактерія - Clostridium botulinum.

Як зазначають медики, сам збудник не небезпечний для здоров'я людини, небезпечний - токсин, що виробляється Clostridium botulinum. Спори дуже стійкі до дії факторів зовнішнього середовища, вони не гинуть навіть при кип'ятінні протягом 5 годин.

"Збудник розмножується в анаеробному середовищі (в якому немає кисню), при цьому виділяється ботулінічний токсин. Він менш стійкий до нагрівання. При нагріванні до 80 С токсин частково розпадається, при кип'ятінні тривалістю 10-15 хвилин руйнується повністю. Ботулотоксин - одна з найсильніших отрут, що зустрічаються в природі", - розповідають одеські лікарі.

Життєво важливо терміново звертатися до лікаря

З появою перших ознак захворювання важливо негайно звернутися до лікаря. Своєчасно надана медична допомога - її основою є введення протиботулінічної сироватки - гарантує збереження життя хворому.

"Якщо лікування розпочати вчасно, прогноз при ботулізмі сприятливий", - йдеться у публікації одеського центру контролю та профілактики хвороб.

Симптоми ботулізму

До перших ознак захворювання відносять:

Різкі болі в області живота, мають переймоподібний характер.

Нудота, нестримне блювання.

Діарея, стілець стає частим і рідким, ніяких сторонніх домішок в ньому немає

Це ранні прояви ботулізму, багато хто з них асоціює зі звичайним харчовим отруєнням і не звертається до лікаря, розраховуючи на власні сили, тим самим погіршуючи свій стан і прогноз.

Такі симптоми тривають близько доби, потім з'являється здуття живота, відчуття "розпирання" в животі, пронос змінюється закрепом. Розвивається парез кишечника. Далі з'являються неврологічні симптоми:

Двоїння в очах, відчуття туману перед очима, неможливість розглянути дрібні деталі, утруднено читання.

Опущення одного чи двох верхніх повік, розширення зіниць, косоокість, ністагм.

Млявість, дифузний головний біль, запаморочення, слабкість.

М'язова слабкість майже у всіх групах м'язів.Слабкість міжреберних м'язів викликає порушення дихання. Поступово з'являється слабкість у кінцівках.

Обличчя стає схожим на маску, міміка відсутня, хворий не може висунути язик, виникає сухість в роті.

Смерть наступає в результаті дихальної недостатності або ускладнень запального характеру.

Профілактика захворювання: