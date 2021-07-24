В Запорожье женщина умерла от ботулизма после употребления вяленой рыбы из супермаркета

В Запорожье семейная пара после употребления вяленой рыбы попала в реанимацию с ботулизмом . Несмотря на всю оказанную в течение месяца медицинскую помощь, женщина умерла в больнице.

Мужчина до сих пор в клинике, его состояние врачи расценивают как тяжелое.

Случай госпитализации произошел еще 15 июня - супруги съели вяленого леща, которого купили в торговой сети Запорожья. В областном центре Минздрава информировали, что оба пострадавших попали в медучреждение в тяжелом состоянии.

В больнице они были без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени. К сожалению, женщина не смогла выжить.

В Госпродпотребслужбе Запорожской области сообщили, что установили производителя смертельно опасной рыбы, и сейчас продолжается расследование этого трагического случая.

Что может привести к ботулизму, как распознать и лечить

Токсин палочки ботулизма является наиболее опасным из всех известных бактериальных токсинов. Заболевание может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.

Как предупреждают медики, в летнее время сушеная и вяленая рыба пользуется особым спросом, и при этом же фиксируется увеличение случаев отравлений этим продуктом. В том числе ботулизмом. Дело в том, что в такой рыбе часто есть бактерии и при жаре они размножаются очень быстро. Так, вяленая и сушеная рыба часто становится "домом" для размножения токсинов. Некоторые подобные отравления приводят к летальному исходу.

Ботулизмом является острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушению зрения, глотанию, моторике кишок.

При употреблении продукта практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения. Позже появляются такие симптомы: двоение предметов, ослабление ясности зрения, "туман перед глазами", потеря голоса, проблемы с глотанием. Поражается нервная система и развивается неврологическая симптоматика. В тяжелых формах заболевания основным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Для лечения нужна госпитализация в стационар и введение противоботулинической сыворотки, поэтому при выявлении симптомов незамедлительно обращайтесь к врачам.