Съел домашнюю закрутку: одессита госпитализировали с очень опасной инфекционной болезнью

В Одессе зафиксирован новый случай очень опасного заболевания ботулизмом - мужчина, который употребил домашнюю консервацию, был госпитализирован в инфекционную больницу.

Об этом 4 ноября передали в Главном управлении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины на странице в Facebook .

Как заразился одессит

Пенсионер несколько дней назад съел маринованные грибы, которые купил на рынке "Привоз", а также употребил консервированные помидоры - закрутка была сделана в домашних условиях собственноручно.

"Банка с помидорами была бомбажной, однако это не остановило мужчину, чтобы полакомиться помидорами", - говорится в публикации.

В результате 75-летний одессит уже через несколько дней почувствовал недомогание, у него появились диплопия (двоение в глазах) и хромота.

После этого, в конце октября, на "скорой" мужчину доставили в инфекционную больницу с подозрением на заболевание ботулизмом. Сейчас пациенту оказывают необходимое лечение.

Будьте внимательны с закрутками и консервами

Медики обращают внимание, что в осенне-зимний период люди чаще и больше употребляют разные консервированные продукты, в том числе заготовленные в домашних условиях.

"Именно консервы - овощные, фруктовые, грибные, мясные, рыбные нередко и становятся причиной заболевания, а также потребление копченостей, вяленой и сушеной рыбы, особенно приготовленных в домашних условиях с нарушением санитарно-гигиенических требований", - рассказывают врачи.

Нынешний случай заболевания ботулизмом стал в Одесской области уже третьим в этом году.

Что такое ботулизм

Это очень опасное и во многих случаях смертельное токсико-инфекционное заболевание возникает при употреблении продуктов, зараженных микробом группы клостридий. Возбудителем является бактерия - Clostridium botulinum.

Как отмечают медики, сам возбудитель не опасен для здоровья человека, опасен - токсин, производимый Clostridium botulinum. Споры очень устойчивы к воздействию факторов внешней среды, они не погибают даже при кипячении в течение 5 часов.

"Возбудитель размножается в анаэробной среде (в которой нет кислорода), при этом выделяется ботулинический токсин. Он менее устойчив к нагреву. При нагревании до 80 С токсин частично распадается, при кипячении продолжительностью 10-15 минут разрушается полностью. Ботулотоксин - один из самых сильных ядов, встречающихся в природе", - рассказывают одесские врачи.

Жизненно важно срочно обращаться к врачу

При появлении первых признаков заболевания важно немедленно обратиться к врачу. Своевременно оказанная медицинская помощь - ее основой является введение противоботулинической сыворотки - гарантирует сохранение жизни больному.

"Если лечение начать вовремя, прогноз при ботулизме благоприятный", - говорится в публикации одесского центра контроля и профилактики болезней.

Симптомы ботулизма

К первым признакам заболевания относятся:

Резкие боли в области живота имеют схваткообразный характер.

Тошнота, безудержная рвота.

Диарея, стул становится частым и редким, никаких посторонних примесей в нем нет.

Это ранние проявления ботулизма, многие из них ассоциируют с обычным пищевым отравлением и не обращаются к врачу, рассчитывая на собственные силы, тем самым ухудшая свое состояние и прогноз.

Такие симптомы длятся около суток, затем появляется вздутие живота, ощущение "распирания" в животе, понос сменяется запором. Развивается парез кишечника. Далее появляются неврологические симптомы:

Двоение в глазах, чувство тумана перед глазами, невозможность рассмотреть мелкие детали, затруднено чтение.

Опущение одного или двух верхних век, расширение зрачков, косоглазие, нистагм.

Вялость, диффузная головная боль, головокружение, слабость.

Мышечная слабость почти во всех группах мышц. Слабость межреберных мышц вызывает нарушение дыхания. Равномерно возникает слабость в конечностях.

Лицо становится похожим на маску, мимика отсутствует, больной не может выдвинуть язык, возникает сухость во рту.

Смерть наступает в результате дыхательной недостаточности или осложнений воспалительного характера.

Профилактика заболевания: