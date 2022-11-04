Съел домашнюю закрутку: одессита госпитализировали с очень опасной инфекционной болезнью
В Одессе зафиксирован новый случай очень опасного заболевания ботулизмом - мужчина, который употребил домашнюю консервацию, был госпитализирован в инфекционную больницу.
Об этом 4 ноября передали в Главном управлении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины на странице в Facebook.
Как заразился одессит
Пенсионер несколько дней назад съел маринованные грибы, которые купил на рынке "Привоз", а также употребил консервированные помидоры - закрутка была сделана в домашних условиях собственноручно.
"Банка с помидорами была бомбажной, однако это не остановило мужчину, чтобы полакомиться помидорами", - говорится в публикации.
В результате 75-летний одессит уже через несколько дней почувствовал недомогание, у него появились диплопия (двоение в глазах) и хромота.
После этого, в конце октября, на "скорой" мужчину доставили в инфекционную больницу с подозрением на заболевание ботулизмом. Сейчас пациенту оказывают необходимое лечение.
Будьте внимательны с закрутками и консервами
Медики обращают внимание, что в осенне-зимний период люди чаще и больше употребляют разные консервированные продукты, в том числе заготовленные в домашних условиях.
"Именно консервы - овощные, фруктовые, грибные, мясные, рыбные нередко и становятся причиной заболевания, а также потребление копченостей, вяленой и сушеной рыбы, особенно приготовленных в домашних условиях с нарушением санитарно-гигиенических требований", - рассказывают врачи.
Нынешний случай заболевания ботулизмом стал в Одесской области уже третьим в этом году.
Что такое ботулизм
Это очень опасное и во многих случаях смертельное токсико-инфекционное заболевание возникает при употреблении продуктов, зараженных микробом группы клостридий. Возбудителем является бактерия - Clostridium botulinum.
Как отмечают медики, сам возбудитель не опасен для здоровья человека, опасен - токсин, производимый Clostridium botulinum. Споры очень устойчивы к воздействию факторов внешней среды, они не погибают даже при кипячении в течение 5 часов.
"Возбудитель размножается в анаэробной среде (в которой нет кислорода), при этом выделяется ботулинический токсин. Он менее устойчив к нагреву. При нагревании до 80 С токсин частично распадается, при кипячении продолжительностью 10-15 минут разрушается полностью. Ботулотоксин - один из самых сильных ядов, встречающихся в природе", - рассказывают одесские врачи.
Жизненно важно срочно обращаться к врачу
При появлении первых признаков заболевания важно немедленно обратиться к врачу. Своевременно оказанная медицинская помощь - ее основой является введение противоботулинической сыворотки - гарантирует сохранение жизни больному.
"Если лечение начать вовремя, прогноз при ботулизме благоприятный", - говорится в публикации одесского центра контроля и профилактики болезней.
Симптомы ботулизма
К первым признакам заболевания относятся:
- Резкие боли в области живота имеют схваткообразный характер.
- Тошнота, безудержная рвота.
- Диарея, стул становится частым и редким, никаких посторонних примесей в нем нет.
Это ранние проявления ботулизма, многие из них ассоциируют с обычным пищевым отравлением и не обращаются к врачу, рассчитывая на собственные силы, тем самым ухудшая свое состояние и прогноз.
Такие симптомы длятся около суток, затем появляется вздутие живота, ощущение "распирания" в животе, понос сменяется запором. Развивается парез кишечника. Далее появляются неврологические симптомы:
- Двоение в глазах, чувство тумана перед глазами, невозможность рассмотреть мелкие детали, затруднено чтение.
- Опущение одного или двух верхних век, расширение зрачков, косоглазие, нистагм.
- Вялость, диффузная головная боль, головокружение, слабость.
- Мышечная слабость почти во всех группах мышц. Слабость межреберных мышц вызывает нарушение дыхания. Равномерно возникает слабость в конечностях.
- Лицо становится похожим на маску, мимика отсутствует, больной не может выдвинуть язык, возникает сухость во рту.
- Смерть наступает в результате дыхательной недостаточности или осложнений воспалительного характера.
Профилактика заболевания:
- при домашнем консервировании необходимо соблюдать все правила гигиены;
- соблюдать чистоту сырья (тщательно отмыть овощи перед консервированием, промыть рыбу перед засолом и освободить от внутренностей);
- грибы сложно полностью освободить от микрочастиц почвы, поэтому не рекомендуется консервировать их в герметично закрытых банках в домашних условиях;
- при домашнем консервировании, особенно овощей, содержащих мало природной кислоты, необходимо добавлять по рецептуре уксусную, лимонную кислоты, так как возбудитель ботулизма не любит кислую среду;
- непосредственно перед закладкой в банки продуктов хорошо стерилизовать банки и крышки;
- наименьшее вздутие крышки (бомбаж) - причина для категорического отказа от употребления в пищу содержимого данной банки;
- категорически исключить приобретение консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания в местах несанкционированной торговли у частных лиц.
Ранее сообщалось, что случаи ботулизма были зафиксированы в Киеве.
Напомним также, что в прошлом году ботулизм привел к смерти нескольких людей в разных городах. В частности, летальные случаи были в Бердянске, в Запорожье, в Чернигове.