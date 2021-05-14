В Черниговской области вспышка ботулизма: зафиксировали первую смерть

В Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма. Умерла 38-летняя женщина.

Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины .

Причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой непатранной собственного приготовления. Данный случай заболевания подтвержден лабораторией ГУ "Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - говорится в сообщении.

Как известно, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.