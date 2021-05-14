В Черниговской области вспышка ботулизма: зафиксировали первую смерть
В Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма. Умерла 38-летняя женщина.
Причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой непатранной собственного приготовления. Данный случай заболевания подтвержден лабораторией ГУ "Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины".
"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - говорится в сообщении.
Как известно, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.
В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.
Ранее РБК-Украина писало, что в Черниговской области три человека попали в больницы с ботулизмом. Причина заболевания во всех случаях - рыба вяленая неразделанная.
Напомним, в Харьковской области обнаружили ботулизм у двух женщин, употреблявших в пищу вяленую рыбу.