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В Черниговской области вспышка ботулизма: зафиксировали первую смерть

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Пятница 14 мая 2021 16:21
В Черниговской области вспышка ботулизма: зафиксировали первую смерть Фото: от ботулизма в Чернигове умерла женщина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма. Умерла 38-летняя женщина.

Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой непатранной собственного приготовления. Данный случай заболевания подтвержден лабораторией ГУ "Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - говорится в сообщении.

Как известно, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черниговской области три человека попали в больницы с ботулизмом. Причина заболевания во всех случаях - рыба вяленая неразделанная.

Напомним, в Харьковской области обнаружили ботулизм у двух женщин, употреблявших в пищу вяленую рыбу.

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