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В Киеве фиксируют случаи ботулизма: причина и симптомы

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Киев, Вторник 03 мая 2022 13:48
В Киеве фиксируют случаи ботулизма: причина и симптомы Фото: в Киеве фиксируют случаи ботулизма (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве регистрируют нередкие случаи ботулизма. Сейчас в больнице находятся два пациента с этой болезнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Так, отмечается, что причиной заболевания чаще всего является употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда овощей, а чаще всего - продуктов вяленых или копченых в домашних условиях.

Симптомы заболевания

Среди первичных симптомов ботулизма в КГГА называют:

  • жажда,
  • сухость слизистых оболочек,
  • ощущение "комка" в горле,
  • сильная головная боль,
  • головокружение,
  • бессонница,
  • повышение температуры тела.

"Это очень опасная болезнь! На сегодня в одном из столичных лечебных учреждений находятся два пациента с таким диагнозом, их состояние достаточно сложный. Поэтому придерживайтесь правил приготовления пищи, не употребляйте ее испорченной и не покупайте у сомнительных продавцов. Эти правила сохранят вам здоровье, а иногда и жизнь", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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