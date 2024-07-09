"З'їсти жабу": найлегший метод виконання будь-яких завдань, який використовують всі

Що означає метод "з'їсти жабу"

Насамперед ніяку жабу їсти не треба - хоча, це, можливо, дещо засмутить гурманів. "З'їсти жабу" в тайм-менеджменті насправді означає "зробити найгірше завдання дня, щойно прокинувшись".

Сама назва ніби-то походить від цитати, яку приписують Марку Твену, хоча існує кілька різних версій.

Подейкують, що письменник сказав, що якщо вам потрібно з'їсти цю земноводну істоту, ви повинні зробити це відразу після сну, щоб найгірша частина дня залишилася позаду. Про цю методику також можна сказати відомою фразою "очі бояться, а руки роблять".

Та незалежно від походження цієї барвистої поради, це надихнуло Брайана Трейсі на створення популярної серії книг про самодопомогу і організацію свого часу, перетворившись на опис принципу роботи.

Як допомагає метод "з'їсти жабу"

За поясненням, ваша "жаба" - це те, що є вашим найбільшим, найважливішим завданням наразі, яке неабияк лякає. Це те, що ви, швидше за все, будете відкладати, якщо нічого не зробите.

Проте вам навіть не обов'язково "з'їдати жабу" одразу після пробудження; та радять починати день з найскладніших обов'язків, перш ніж переходити до менш важливих.

Наприклад, коли потрібно зробити телефонний дзвінок, радять призначити його на якомога більш ранню годину дня - звісно, в межах етикету. Це ж саме стосується важких проєктів - ліпше прокинутися раніше, щоб швидше виконати справу, замість того, щоб засиджуватися допізна.

Крім цього, це даватиме легкість протягом дня - адже найгірші та найскладніші задачі вже зроблено.

Якщо ви боретеся з прокрастинацією - чи то прибирання в домі, чи то підготовка до роботи - радять спробувати цей метод, адже сама "підготовка" до складної справи може забрати час, не залишивши його на інше.

Щоб точно "з'їсти жабу" слід запланувати найненависніші справи на ранок. Також може допомогти щовечора складати список справ на наступний день - і ранжувати їх.

За цим методом в планувальнику потрібно поставити на перше місце найважливіші або найнеприємніші завдання. У якийсь момент перехід до менших справ - навіть якщо вони також важливі - буде відчуватися як винагорода.