Метод спринту: як не втратити концентрацію і зробити більше робочих задач

Коли у вас багато роботи, коротка перерва може мати катастрофічні наслідки для вашої продуктивності. Але замість того, щоб боротися з цим явищем, його можна використати на свою користь, працюючи "спринтом", а не намагаючись витримати марафонську дистанцію.

Про те, який метод може допомогти зберегти концентрацію і підвищити ефективність роботи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifehacker .

Що таке метод спринту

Як і в спорті, з використанням методу спринту робота виконується короткими серіями з перервами між ними. Насправді це основний принцип, але оскільки перерви є фундаментальною умовою продуктивної роботи, це ефективний метод.

Хоча метод спринту має деякі спільні елементи з іншими способами, які передбачають роботу та перерви в чітко визначений час, він є трохи більш гнучким.

Ви заздалегідь визначаєте, скільки часу вам потрібно (або ви можете) зосередитися, і встановлюєте таймер, виходячи з цього.

Як використовувати метод "спринту"

Хитрість використання спринтів полягає в постановці цілей. Для початку необхідно визначити довготривалу мету, наприклад, завершити великий робочий проєкт до кінця тижня, і "бігти" до неї, використовуючи стільки спринтів, скільки вам потрібно.

Водночас кожен "забіг" має наближати вас до меншої мети, наприклад, до завершення частини задачі. До того ж необхідно розраховувати кількість часу, скільки може знадобитися для досягнення цієї меншої мети - щоб спринт не був тривалішим.

Змінюючи час відповідно до своїх потреб замість того, щоб покладатися на правило 25 хвилин, ви не будете перервані таймером до того, як закінчите міні-завдання. Ви триматимете увагу до виконання завдання, при цьому повністю усвідомлюючи, що наближається перерва.

Якщо вам важко визначити, скільки часу знадобиться на кожну частину завдання, радять спробувати відмовитися від "таймера" і натомість просто працювати в режимі спринту, доки завдання не буде виконано.

Як використовувати метод спринту в роботі (ілюстративне фото: Freepik)

Одним з найважливіших елементів такого підходу є глибока зосередженість протягом усього часу, необхідного для виконання завдання - тому телефон та інші речі, що відвертають увагу, слід тримати подалі.

Оскільки ваша мета - не просто пропрацювати заздалегідь визначений час, а виконати конкретне завдання, протягом спринту рекомендують докладати максимальних зусиль, не зосереджуючись надто на тому, скільки часу це займає і чи все ви робите правильно.

Наприклад, якщо ви пишете статтю, один спринт можна присвятити тому, щоб написати її. Після перерви, другий спринт може бути присвячений редагуванню.

Повне виконання завдань під час спринтів дасть вам відчуття завершеності, якого може не вистачити, якщо ви більше покладатиметеся на час, ніж на результат.

Крім того, переривання посеред основної роботи затягує, тоді як спринти дозволяють вам бути більш сфокусованими на задачі.

Пам'ятайте про перерви

Радять не "економити" на перервах - скільки б часу не зайняло завдання, дайте собі приблизно половину цього часу на відновлення, перш ніж переходити до наступного.

Якщо вам потрібно 30 хвилин, щоб виконати задачу, зробіть паузу на 15 хвилин перед перевіркою. Адже цей метод полягає в короткотривалих завданнях, а не довготривалих - марафонських - тому розставляйте пріоритети щодо перерв і періодів відновлення.