"Съесть лягушку": самый легкий метод выполнения любых задач, который используют все

Что означает метод "съесть лягушку"

Прежде всего, никакую лягушку есть не нужно - хотя, это, возможно, несколько расстроит гурманов. "Съесть лягушку" в тайм-менеджменте на самом деле означает "сделать худшую задачу дня, проснувшись".

Само название якобы происходит от цитаты, которую приписывают Марку Твену, хотя существует несколько разных версий.

Поговаривают, что писатель сказал, что если вам нужно съесть это земноводное существо, вы должны сделать это сразу после сна, чтобы худшая часть дня осталась позади. Об этой методике также можно сказать известной фразой "глаза боятся, а руки делают".

Но независимо от происхождения этого красочного совета, это вдохновило Брайана Трейси на создание популярной серии книг о самопомощи и организации своего времени, превратившись в описание принципа работы.

Как помогает метод "съесть лягушку"

По объяснению, ваша "лягушка" - это то, что является вашей самой большой, важнейшей задачей на данный момент, безусловно пугающей. Это то, что вы, скорее всего, будете откладывать, если ничего не сделаете.

Однако вам даже не обязательно "съедать лягушку" сразу после пробуждения; но советуют начинать день с самых сложных обязанностей, прежде чем переходить к менее важным.

Например, когда нужно совершить телефонный звонок, советуют назначить его на более ранний час дня - конечно, в пределах этикета. Это же касается тяжелых проектов - лучше проснуться раньше, чтобы быстрее выполнить дело, вместо того, чтобы засиживаться допоздна.

Кроме того, это будет давать легкость в течение дня - ведь самые плохие и сложные задачи уже сделаны.

Если вы боретесь с прокрастинацией - уборка ли это в доме, или же подготовка к работе - советуют попробовать этот метод, ведь сама "подготовка" к сложному делу может отнять время, не оставив его на другое.

Чтобы точно "съесть лягушку" следует запланировать самые ненавистные дела к утру. Также может помочь каждый вечер составлять список дел на следующий день - и ранжировать их.

По этому методу в ежедневнике нужно поставить на первое место важнейшие или самые неприятные задачи. В какой-то момент переход к меньшим делам - даже если они также важны - будет ощущаться как вознаграждение.