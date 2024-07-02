Прибирання за календарем: простий метод для невимушеного розбирання старих речей

Хоча безлад у вашій оселі може здаватися хаотичним і приголомшливим, більшу частину речей, ймовірно, можна просто викинути. Однак нерідко виникає інша проблема - емоційна прив'язаність до старих речей, особливо, коли їх багато. Проте один метод допомагає розібрати безлад неквапливо і невимушено.

Про те, який метод допомагає невимушено розібрати старі речі за місяць, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifehacker .

Як працює "календарний" метод прибирання

Календарний метод досить простий, якщо розібратися. Першого дня місяця ви починаєте наводити лад у своєму домі - але з наміром, що це займе цілий місяць.

Починайте повільно: у перший день ви знаходите одну річ, яку можна викинути або віддати. На другий день викидаєте або віддаєте дві. Кожного дня додавайте по одному предмету, і так ви поступово позбуватиметеся більшої кількості речей.

За місяць, що складається з 31 дня, можна "розлучитися" з майже 500 одиницями непотребу - тримаючи процес під контролем. До того ж у вас буде достатньо часу, щоб позбутися кожної старої квитанції або кожного зламаного приладу.

Як використовувати календарний метод для прибирання

Насамперед радять зосередитися на одній кімнаті за раз і переконайтеся, що ви дотримуєтеся системи нумерації.

Подумайте про те, щоб присвятити місяць одній кімнаті, наступний місяць - іншій і так далі, так ви прокладете собі шлях через увесь будинок у темпі, який не буде обтяжливим.

Проте у перші кілька днів не викидайте нічого, з чим дуже важко розлучитися. Крім цього, чудовий варіант - додатково використовувати щоденник-календар. В кінці кожного дня записуйте все, що ви викинули або пожертвували. Це покаже прогрес і заохотить продовжувати прибирання.

Якщо в якийсь день, вам захочеться викинути більше непотребу, ніж передбачено числом, то зробіть це, але з певною обережністю.

Метод передбачає, що до кінця місяця ви позбудетеся купи речей, тож викидання великої кількості речей одразу може призвести до "вигоряння" - а це саме те, чого ця техніка намагається уникнути.

Чому календарний метод ефективний

Цей метод допомагає виробити звичку викидати заздалегідь визначену кількість речей протягом тривалого періоду, що допомагає набагато легше розлучатися з речами.

До того ж рекомендують відкласти більш "важливі серцю" речі на кінець місяця, коли виникне певна звичка легко викидати чи віддавати насправді непотрібне.

Записування дій кожного дня також допомагає бачити прогрес. Приблизно на третій тиждень простір виглядатиме по-іншому - і це теж мотивує.

Адже позбутися сотні предметів за один раз - непосильне завдання, але якщо ви будете розбивати їх на частини, це принесе кращий результат. А наприкінці місяця, якщо у вас все ще залишиться купа непотребу, почніть все з початку.