"З'їдають" зсередини: як позбутися від негативних думок, які заважають жити

Забути негативні події досить складно, адже вони постійно спливають в пам'яті і отруюють нам життя. Якщо ви тонете в неприємних думках і ніяк не можете їх позбутися, терміново потрібно це змінювати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік .

Практика медитації

За словами експерта, регулярна медитація допомагає заспокоїти розум і зосередитися на позитивних аспектах життя.

Психотерапія

Потрібно звернутися до професійного психолога або психотерапевта. Це може допомогти зрозуміти корені негативних думок і змінити їх.

Фізична активність

Вправи або заняття спортом можуть покращити настрій та знизити рівень стресу, що допоможе в боротьбі з негативними думками.

До того ж спорт допоможе на деякий час забути про проблему.

Подяка і позитивні думки

Свідоме фокусування на позитивних аспектах життя та вдячності може допомогти переорієнтувати увагу від негативних думок.

Намагайтеся абстрагуватися: прогуляйтеся парком, катайтеся на велосипеді, займіться живописом і так далі. Купіть собі приємну дрібницю, яка обов'язково поліпшить настрій.

До речі, дуже піднімає настрій смачна їжа - сходіть до кафе і побалуйте себе чимось незвичайним або самі спечіть улюблений торт.

Соціальна підтримка

Психолог розповіла, що розмова з друзями та родиною може зробити важкі речі легшими і надихнути на позитивні зміни.

Щоб не потонути в неприємних думках та емоціях, потрібно терміново переключитися. Для цього чудово підійде список вдячності.

Плаваючи в негативі усі забувають все хороше, і здається, що виходу просто немає. Тому візьміть аркуш паперу і напишіть усе хороше, що є у вашому житті, зробивши це з позицій вдячності.

Цінний досвід

Якщо ви втратили роботу, то не варто впадати у відчай, адже на вас чекає інший шлях, можливо, навіть інший вид діяльності, а життя починає новий виток. Такі думки допоможуть побачити плюси в тому, що ще недавно здавалося трагедією.