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Як піклуватися про себе, коли на це зовсім нема часу: ось найпростіші поради

Понеділок 26 лютого 2024 20:31
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Як піклуватися про себе, коли на це зовсім нема часу: ось найпростіші поради Як піклуватися про себе, коли зовсім немає часу (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Піклуватися та турбуватися про себе потрібно завжди, навіть коли ви дуже втомлені й у вас катастрофічно на це не вистачає часу та сил. Це дуже важливо, бо допомагає підтримувати не тільки фізичне здоров'я, але й ментальне.

Як піклуватися про себе, коли зовсім нема часу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради психологічної платформи "Ти як?" у Telegram.

Психологи зазначають, що є декілька простих вправ, які допоможуть потурбуватися та попіклуватися про себе навіть тоді, коли часу чи сил нема зовсім.

Вам вистачить 3 хвилини на день, аби:

  • Заплющити очі та подихати
  • Випити додаткову склянку води
  • Виконати просту щоденну вправу чи техніку

Вам вистачить 10 хвилин на день, аби:

  • Пройтися навколо дому чи офісу
  • Зробити руханку чи кілька простих вправ для м'язів
  • Увімкнути музику та потанцювати

Вам вистачить 30 хвилин на день, аби:

  • Смачно та повноцінно пообідати
  • Виписати свої думки та емоції на папір
  • Помедитувати

Вам вистачить 1 години на день, аби:

  • Побути в режимі офлайн
  • Запросити друга чи подругу на каву
  • Позайматися улюбленою справою

Вам вистачить 2-3 годин на день, аби:

  • Вчитися чомусь новому
  • Бути туристом у своєму місті
  • Поспати на пару годин довше

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