Як піклуватися про себе, коли на це зовсім нема часу: ось найпростіші поради
Піклуватися та турбуватися про себе потрібно завжди, навіть коли ви дуже втомлені й у вас катастрофічно на це не вистачає часу та сил. Це дуже важливо, бо допомагає підтримувати не тільки фізичне здоров'я, але й ментальне.
Як піклуватися про себе, коли зовсім нема часу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради психологічної платформи "Ти як?" у Telegram.
Психологи зазначають, що є декілька простих вправ, які допоможуть потурбуватися та попіклуватися про себе навіть тоді, коли часу чи сил нема зовсім.
Вам вистачить 3 хвилини на день, аби:
- Заплющити очі та подихати
- Випити додаткову склянку води
- Виконати просту щоденну вправу чи техніку
Вам вистачить 10 хвилин на день, аби:
- Пройтися навколо дому чи офісу
- Зробити руханку чи кілька простих вправ для м'язів
- Увімкнути музику та потанцювати
Вам вистачить 30 хвилин на день, аби:
- Смачно та повноцінно пообідати
- Виписати свої думки та емоції на папір
- Помедитувати
Вам вистачить 1 години на день, аби:
- Побути в режимі офлайн
- Запросити друга чи подругу на каву
- Позайматися улюбленою справою
Вам вистачить 2-3 годин на день, аби:
- Вчитися чомусь новому
- Бути туристом у своєму місті
- Поспати на пару годин довше
Раніше ми писали про те, як навчитися говорити "ні" - простий трюк від психолога.
А ще розповідали про те, як позбутися тривоги та "катастрофічного" мислення.