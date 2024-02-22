Це не про провину: психолог розповіла, що означає слово вибач

Коли людина зробила щось погане, то вона просить вибачення. Однак, не усі знають значення цього слова та навіть не усвідомлюють, що це має бути внутрішній стан людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік .

Що означає слово вибач

Експерт каже, що в першу чергу це стан. Внутрішній наш емоційний стан, прийняття. Прийняття того, що інша людина може відчувати біль, від наших слів, дій, вчинків.

Тому це не означає, що ви зробили боляче. Ви можете бути невинними, але іншій людині може стати боляче, неприємно і образливо.

Слово "вибач" це не про приниження і провину. Це про прийняття, емоцій іншої людини.

Психолог навела приклад того, як правильно просити вибачення: "Вибач, за те, що я можливо зробив тобі боляче", "вибач, за те що я не помітив твоїх кордонів".

Однак, якщо людині складно прийти до цього стану, то варто звернутися до фахівця, де ви точно зможете здобути досвід цього внутрішнього прийняття інших емоцій.

Чому деякі люди перепрошують за абсолютно все

Зазвичай вибачення - це результат усвідомлення та переосмислення того, що наші слова чи дії образили когось. Утім, коли на нас тиснуть, то обривають цей ланцюжок самоаналізу.

Так часто трапляється, коли батьки змушують дітей просити пробачення. Через це людина не може налагодити мисленнєвий процес, просить пробачення механічно й не надає цьому сенсу.

Люди також можуть просити пробачення за кожну свою дію через підвищену тривожність. Вона виникає від неусвідомлення та нерозуміння того, що відбувається.

У цьому випадку люди не розуміють свій стан, емоції, тому не можуть їх витримати й намагаються заглушити вибаченнями.

Як правильно попросити вибачення

Важливо дати людині сигнал, що вже готові обговорити проблему та попросити пробачення, але водночас не варто вимагати вислухати вас прямо зараз.

Також розкажіть, що вас спонукало, у яких обставинах ви були. Але важливо не виправдовуватися й не перекладати відповідальність на ці обставини.

Інколи це вимагає зусиль, тому що потрібно бути відвертими, що є залежності та травми, над якими ви втратили контроль. Та коли ви чесні, то даєте простір іншим бути чесними з вами.

Важливо зрозуміти, що стало причиною конфлікту, щоб не припускатися такої помилки надалі. Однак, якщо ви не хочете змінювати свою поведінку, то конфлікт вирішити не вдасться, це лише відтермінує його.