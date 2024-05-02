З'являться зморшки: ось яка річ суттєво додає років вашому обличчю

Що призводить до швидкого старіння

Косметичний хірург Деніел Барретт розповів, що є лише один фактор, який найсильніше впливає на старіння. Мова йде про стрес. Як виявилось, він може впливати на кишківник, здоров'я шкіри, обмін речовин, мозок та навіть імунітет.

Якщо ваш стрес триває постійно, то це може мати дуже серйозний вплив на організм. І однією з перших страждає шкіра.

Це пов'язано із тим, що шкірі не буде вистачати необхідних поживних речовин, і через це буде затримуватися ріст нових клітин.

Однак, найгірше, що ви можете зробити під час стресу, це звернутися до шкідливих звичок - почати курити чи вживати алкоголь.

Уповільнити появу зморшок на лобі допоможе збалансована дієта. Ризик сухості шкіри знижується за споживання продуктів з ліноленовою кислотою. З раціону необхідно виключити продукти з високим вмістом вуглеводів та жирів (підвищують ризик атрофії шкіри та утворення зморшок).

Здорове харчування для шкіри складається зі споживання фруктів та овочів, а також страв із них. Регулярне харчування продуктами з білком. У меню має обов’язково бути риба з омега-3-кислотами, зелень, горіхи.

Як позбутися стресу

Експерт радить краще визначити причину стресу та її усунути. Також є кілька здорових способів впоратися зі стресом:

більше активності

спробуйте взяти під контроль ситуацію

спілкуйтеся з людьми

виділять час для себе

більше позитиву у житті

До того ж важливо слідкувати за своїм сном та займайтеся спортом.

Також потрібно використовувати сонцезахисний крем, саме він допоможе вам зберегти шкіру у кращому стані.

До передчасної появи зморшок може призвести також відмова від зняття макіяжу. Залишки косметичних засобів закупорюють пори, обмежуючи можливість організму виробляти білки колагену.