RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появятся морщины: вот какая вещь существенно прибавляет лет вашему лицу

Что приводит к быстрому старению кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Появление морщин является естественным этапом старения кожи лица, рук и шеи. Однако ускорить этот этап может один фактор, которого нужно избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Что приводит к быстрому старению

Косметический хирург Дэниел Барретт рассказал, что есть лишь один фактор, который сильнее всего влияющий на старение. Речь идет о стрессе. Как оказалось, он может оказывать влияние на кишечник, здоровье кожи, обмен веществ, мозг и даже иммунитет.

Если ваш стресс продолжается постоянно, это может оказать очень серьезное влияние на организм. И одной из первых страдает кожа.

Это связано с тем, что коже не будет хватать необходимых питательных веществ, и поэтому будет задерживаться рост новых клеток.

Однако, самое худшее, что вы можете сделать во время стресса, это обратиться к вредным привычкам - начать курить или употреблять алкоголь.

Замедлить появление морщин на лбу поможет сбалансированная диета. Риск сухости кожи снижается при потреблении продуктов с линоленовой кислотой. Из рациона необходимо исключить продукты с высоким содержанием углеводов и жиров (повышают риск атрофии кожи и морщин).

Здоровое питание для кожи состоит из употребления фруктов и овощей, а также блюд из них. Регулярное питание с белком. В меню должна быть рыба с омега-3-кислотами, зелень, орехи.

Как избавиться от стресса

Эксперт советует лучше определить причину стресса и его устранить. Также есть несколько здоровых способов справиться со стрессом:

  • больше активности
  • попробуйте взять под контроль ситуацию
  • общайтесь с людьми
  • выделят время для себя
  • больше позитива в жизни

К тому же важно следить за своим сном и занимайтесь спортом.

Также нужно использовать солнцезащитный крем, именно он поможет вам сберечь кожу в лучшем состоянии.

К преждевременному появлению морщин может привести также отказ от снятия макияжа. Остатки косметических средств укупоривают поры, ограничивая возможность организма производить белки коллагена.

Читайте РБК-Украина в Google News
МорщиныКожа головы