Появятся морщины: вот какая вещь существенно прибавляет лет вашему лицу

Появление морщин является естественным этапом старения кожи лица, рук и шеи. Однако ускорить этот этап может один фактор, которого нужно избегать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Косметический хирург Дэниел Барретт рассказал, что есть лишь один фактор, который сильнее всего влияющий на старение. Речь идет о стрессе. Как оказалось, он может оказывать влияние на кишечник, здоровье кожи, обмен веществ, мозг и даже иммунитет.
Если ваш стресс продолжается постоянно, это может оказать очень серьезное влияние на организм. И одной из первых страдает кожа.
Это связано с тем, что коже не будет хватать необходимых питательных веществ, и поэтому будет задерживаться рост новых клеток.
Однако, самое худшее, что вы можете сделать во время стресса, это обратиться к вредным привычкам - начать курить или употреблять алкоголь.
Замедлить появление морщин на лбу поможет сбалансированная диета. Риск сухости кожи снижается при потреблении продуктов с линоленовой кислотой. Из рациона необходимо исключить продукты с высоким содержанием углеводов и жиров (повышают риск атрофии кожи и морщин).
Здоровое питание для кожи состоит из употребления фруктов и овощей, а также блюд из них. Регулярное питание с белком. В меню должна быть рыба с омега-3-кислотами, зелень, орехи.
Эксперт советует лучше определить причину стресса и его устранить. Также есть несколько здоровых способов справиться со стрессом:
К тому же важно следить за своим сном и занимайтесь спортом.
Также нужно использовать солнцезащитный крем, именно он поможет вам сберечь кожу в лучшем состоянии.
К преждевременному появлению морщин может привести также отказ от снятия макияжа. Остатки косметических средств укупоривают поры, ограничивая возможность организма производить белки коллагена.
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