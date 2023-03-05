Як недосипання з часом змінює ваше обличчя: наглядний приклад

Нестача сну робить нас в'ялими, непродуктивними, псує настрій, але не тільки. Якщо ви регулярно недосипатимете, наслідки можна буде побачити на вашому обличчі. І навряд чи ви будете ними задоволені.

Ph шкіри стає дисбалансованим

Коли ви не висипаєтеся, рівень вологи у вашій шкірі знижується, так само як і рівень pH.

Незбалансована шкіра часто досить зневоднена. Це призводить до почервоніння та висипань, втрачається "приємне" сяйво, яке буває на відпочилому обличчі.

Рівень рН шкіри є життєво важливим для вироблення вологи, тому, коли ваша шкіра не може забезпечити необхідний рівень зволоження, це не тільки може зробити шкіру більш сухою, але й може загострити вугри та розацеа, викликаючи почервоніння та подразнення.

Темні кола навколо очей

Хоча темні кола під очима можуть бути спричинені безліччю причин, недолік сну, звичайно, може бути важливим фактором.

Шкіра під очима набагато тонша, ніж шкіра на будь-якій іншій ділянці нашого тіла, а це означає, що вона чутлива до руйнування, схильна до в'ялості та часто першою демонструє ознаки старіння.

Набряклі повіки

Опухлі очі можуть бути спричинені недосипанням, але вони також можуть бути спричинені алергією, закладеністю носа та зневодненням.

Однак постійне недосипання може стати причиною подразнення повік, почервоніння та набряклості.

Шкіра може втратити еластичність

Недолік сну може призвести до втрати товщини шкіри. Так, протягом перших кількох годин сну ми виділяємо наш гормон росту, який є одним із речей, що відповідає за вироблення колагену та, у свою чергу, еластичність шкіри.

Якщо це вийде з ладу, ми почнемо помічати в'ялу шкіру та зморшки, які розвиваються швидше, ніж ми зазвичай очікуємо.

На фото нижче демонстрація, як нестача сну змінить ваше обличчя:

Фото: dailymail.co.uk