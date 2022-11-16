Спокусливі образи й незвичні тренди: якою буде мода цієї зими

Проте пам'ятайте, що навіть модні речі потрібно вміти поєднувати із взуттям чи прикрасами, аби не зіпсувати образ.

Мода на одяг й аксесуари динамічно змінюється щосезону. Аби завжди мати стильний вигляд, слід відстежувати новинки і тренди.

Якою буде мода зими 2022/2023 року і який одяг купувати, аби бути в тренді - читайте у матеріалі Styler .

Якою буде мода зими 2022/2023

Стьобані пуховики та жилети. Переважно попитом матиме верхній одяг оверсайз. Геометрія малюнка може бути різною: у вигляді квадратів, вертикальних чи горизонтальних ліній. Також модними буде одяг зі стьобаної тканини: шорти, спідниці та навіть сумки.

В’язані і трикотажні теплі сукні. Здебільшого максі, але й середньої довжини теж будуть доречними. Головне - правильно підібрати до них взуття.

Темні джинси. Вони не втрачають свою популярність у будь-який сезон, проте фішка зими 2022/2023 саме у темному необробленому джинсі. Фасон може бути будь-який - кльош, труби, слоуси, пряма класика, але темно-синього кольору, індиго.

Кардигани будь-якого фасону - короткі та довгі, в’язані та трикотажні, однотонні та принтовані.

Штучне хутро у будь-якому вигляді. Це можуть бути шубки, або з пальта оздоблені коміром із хутра.

Ультраобтислі комбінезони - це вибухова новинка цього сезону. Поки вони ще не стали масовими, проте модниці уже у пошуках цього одягу.

Жіночий светр з незвичайними рукавами. Стильний вигляд матиме модель зі спущеним плечем, з комбінацією тканин, наприклад, прозорі рукави.

Трикотажний пуловер. Це може бути в'язаний светр із круглим вирізом, напівзастібкою або V-подібним вирізом. Стилісти рекомендують вибирати нейтральні тони або ж ніжні зимові відтінки, такі як шавлія, синій або темно-синій.

Монохромний образ в чорному кольорі виглядає стильно, елегантно й зухвало. Його дуже легко обіграти будь-якими аксесуарами.

Штучне хутро залишиться у моді цієї зими (фото: freepik.com)

Якими будуть тренди на аксесуари

Браслети поверх рукавів. Теплі трикотажні светри, джемпери чи лонґсліви, сорочки варто прикрашати масивними фантазійними або мінімалістичними браслетами. Це зробить образ більш вишуканим.

Прикраси ручної роботи. Обирайте моделі із дерев’яними намистини, стрічками чи бісером. Доповнюйте ними лаконічний одяг, аби не перенаситити образ.

Краватка вже давно перестала бути предметом тільки чоловічого гардероба. Жінки також доповнюють ними свій образ, не тільки офіційний, а й більш вільний. Краватка може бути мінімалістичною, однотонною чи більш екстравагантною.